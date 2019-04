Dino Carlesi, quel tocco indelebile intriso di arte

PONTEDERA. Dino Carlesi, poeta, saggista, critico d'arte e pedagogista. Aveva 91 anni, quando è morto il 30 novembre 2010. Era nato a Milano nel 1919, ma abitava da molti anni a Pontedera dove in pratica ha svolto tutta la sua intensa attività artistica. Aveva incontrato Salvatore Quasimodo, ma anche Giuseppe Ungaretti lo inserì nel 1947 nell'antologia “Poeti prigionieri”, e di questo grande riconoscimento ne andava giustamente fiero. Quasimodo, invece, gli aveva donato un libro con dedica che lo stesso Dino Carlesi custodiva gelosamente nel suo studio. E poco dopo il premio Nobel lo fece soggiornare anche a Pontedera. Anche con il pittore Renato Guttuso seppe intrattenere rapporti di rilievo che finirono per arricchire l’azione di entrambi.



Insomma, Carlesi è stato uno dei maggiori intellettuali e operatori culturali di Pontedera del secolo scorso. Per sessant'anni almeno la sua presenza e le sue idee hanno influenzato le scelte culturali delle amministrazioni comunali e delle diverse associazioni di cui il poeta e saggista ha fatto parte, offrendo la sua preziosa collaborazione.

Dino Carlesi con il sindaco Simone Millozzi e l'architetto Alberto Bartalini durante un’iniziativa

Ma le sue idee pedagogiche, artistiche e poetiche, va detto, hanno avuto una valenza e un riconoscimento che va oltre l’ambito della Valdera dove, da giovane, aveva lavorato anche nel mondo della scuola. Era stato direttore didattico e ispettore e in età più avanzata aveva seguito la formazione di molti insegnanti. Non da meno la sua azione politica, retaggio del suo grande impegno civile; fu anche assessore all'istruzione e alla cultura del Comune di Pontedera. Nel 2009 l’amministrazione comunale guidata dagli conferì il titolo di “Cittadino Illustre” per «l’alto contributo culturale e civile dato alla città e al Paese con il suo lavoro in campo pedagogico e l’impegno di storico e critico d’arte e per il profondo valore del suo sapere e della sua opera letteraria».Di sicuro, come fa notare il direttore della biblioteca comunale,, dalla metà degli anni Cinquanta alla sua morte è stato il punto di riferimento intellettuale della sinistra pontederese e delle varie amministrazione comunali che si sono succedute. Da quella di, alle successive die anche a quelle di sinistra. Dando, in questo modo, il via a una “Pontedera contemporanea” ricca di presenze culturali di indubbio valore. Come non pensare alle opere di, di, di, dipresenti in parecchi angoli e vie del centro.