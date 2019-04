La Bibbia in conceria, dopo il lavoro gli operai pregano

FUCECCHIO. La chiesa che va in fabbrica, in questo caso nella fabbrica simbolo del comprensorio del cuoio: la conceria. Ogni lunedì – nelle stanze della conceria Vecchia Toscana – operai e dirigenti si ritrovano a pregare assieme, al termine dell’orario di lavoro, annullando qualsiasi differenza grazie alla fede. . A guidarli il parroco di Ponte a Cappiano don Castel Nzamba, con cadenza settimanale, grazie ad un’idea di tre anni fa dei missionari del gruppo Identes padre Angelo e padre Tommaso. Idea raccolta con entusiasmo dal titolare della storica conceria, Valerio Testai.



Ogni lunedì, quindi, circa 25 persone si trovano in conceria per...pregare. Che poi la conceria è quel luogo lavorativo che per ogni abitante della zona ha un valore ben preciso, perché tutti più o meno ci sono passati o hanno un parente/amico che ci lavora. «Un lasso di tempo – come raccontano i partecipanti – per piallare ansie e frenesie che gli impegni seminano come scorie nella vita di tutti i giorni». E che «nel tempo ha prodotto effetti importanti per l’accresciuta consapevolezza maturata nei dipendenti di appartenere ad un’autentica comunità lavorativa, fattore che ha generato a cascata maggiore coesione, armonia e solidarietà tra di loro». A guidare questa preghiera “alternativa” (e facoltativa) c’è appunto don Castel, che in questo “progetto” ci ha creduto sin da subito: «Si tratta di una esperienza iniziata circa tre anni fa dai missionari Identes padre Angelo e padre Tommaso. Quando sono diventato parroco di Ponte a Cappiano, circa un anno e mezzo fa, mi è stato chiesto di ripristinare in modo stabile questo appuntamento. Ci ritroviamo per questa Lectio divina tutti i lunedì dalle 17 alle 19 all’interno dell’azienda, subito al termine dell’orario di lavoro. Siamo ogni volta circa 25 persone, tra operai, dipendenti, titolari dell’azienda e membri della comunità Identes. Ogni volta meditiamo un capitolo progressivo della Bibbia. Si tratta di un percorso che è partito proprio dal primo capitolo della Genesi con l’obiettivo di arrivare all’ultimo del Nuovo Testamento. Una volta che avremo terminato questo scandaglio su tutta la Parola di Dio, vorremmo riprendere da capo per un approfondimento ancora ulteriore. Iniziamo (e terminiamo) la lectio divina sempre con una preghiera che intono io stesso». E dopo la lettura comunitaria del brano biblico, ecco almeno dieci minuti di meditazione individuale, silenziosa e a seguire la condivisione di gruppo su ciò che ha più colpito. È a questo punto che vengono chiariti dubbi e difficoltà di comprensione, con don Castel che risponde alle domande, con il proposito “di calare la Parola nella concretezza della vita di ognuno».



Ma quella della Vecchia Toscana non è un’eccezione: anche alla Incas di Castelfranco, infatti, durante il tempo di Quaresima il vescovoogni anno celebra messa per tutti. —