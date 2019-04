Invasione di bassotti a Casciana Terme

CASCIANA TERME. Bassotti da tutta la Toscana a Casciana terme per una manifestazione, organizzata dall'associazione Cuor Di Pelo Onlus Rescue Bassotti, che è servita a raccogliere fondi dall’agriturismo Le Querciole all’Associazione amica dei bassotti in difficoltà e bisognosi di assistenza.

Un bassotto presente al raduno

L’associazione si occupa del rescue di bassotti. Con i suoi oltre 200 soci, è una realtà che opera su tutto il territorio nazionale ed è guidata dall’amore immenso dei dirigenti verso gli amici bassotti. L’appuntamento comincia alle 11 nella location scelta (Via Campagna Fichino, 90 – 56035 Casciana Terme Lari – Pisa). Tutti i bassotti sono stati omaggiati con la spilla ufficiale dell’evento e i gadget offerti dalle aziende che sostengono l’evento. La onlus aiuta bassotti e simil-bassotti bisognosi di cure per disabilità più o meno gravi. Bassotti che vivono in condizioni impietose, che vengono gettati via come regali sgraditi. Ad ognuno di loro, Cuor di Pelo Onlus fornisce cure e assistenza sanitaria, una cuccia calda in strutture accuratamente selezionate o in stallo casalingo presso le abitazioni di alcuni soci, pasti regolari, oltre a medicine, sterilizzazioni e interventi chirurgici laddove necessario.

Alcune partecipanti al raduno di Casciana Terme

L’associazione sta cercando una famiglia per Bruco e per altri Bassotti che sono stati abbandonati dai loro padroni. Sulla pagina Facebook dell’associazione si possono trovare tutte le informazioni necessarie sia per il prossimi raduni (dopo Casciana Terme ce ne sarà uno a Roma il 25 maggio) e anche per gli animali che sono in cerca di una adozione. Si può sostenere l’associazione anche con donazioni spontanee. Conto corrente bancario Banca Prossima filiale di Milano intestato a Cuor di Pelo. Iban it48w0335901600100000135134. Indirizzo: via San Rainaldo 23, 20863 Concorezzo MB. Telefono: 392 6289264.