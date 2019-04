Musica e cultura: rinasce il cinema Roma, un evento per celebrare la nuova vita

PONTEDERA. Un evento per celebrare la fine del vecchio cinema Roma e salutare l’inizio del cantiere che lo porterà a nuova vita. Prima teatro di lusso, negli anni Sessanta e Settanta, poi luogo di primi baci e sguardi innamorati tra gli adolescenti degli anni Novanta. Non c’è due senza tre. E il terzo capitolo di uno degli angoli più ricchi di storia della città si aprirà tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020: una platea e un palco tutti nuovi, musica, rappresentazioni teatrali ed eventi culturali. Questo sarà il cinema Roma 3.0.



I lavori per la ristrutturazione dell’immobile e la riorganizzazione degli spazi inizieranno la prossima settimana. L’investimento è di 500mila euro, ad opera dell’Accademia Musicale Pontedera, nuovo soggetto nato dalla fusione di Accademia della Chitarra, Accademia Musicale Toscana e Bohemians Musical Academy, con 100mila euro erogati dalla Regione.



C’è una convenzione decennale con il Comune, che contribuirà alla pianificazione e realizzazione di eventi e iniziative. La parrocchia del Duomo, proprietaria del fondo, ha dato da subito il via libera al rifacimento del cinema Roma, e farà la sua parte nei lavori di ristrutturazione attraverso un abbassamento del canone di locazione nei confronti dell’Accademia Musicale Pontedera. Prima, però, un momento per ripercorrere la straordinaria storia del cinema teatro Roma.Domenica 7 aprile alle 17, al teatro Era, lo storicocavalcherà gli anni passati attraverso una serie di racconti e aneddoti legati al “Roma”, abbinati a locandine e fotografie d’epoca. Poi sarà la volta della presentazione del progetto di riqualificazione, presentato dall’architetto. Si esibiranno, inoltre, i docenti delle varie accademie della città che hanno scelto di unirsi sotto un’unica denominazione per acquisire forza e prestigio, e soprattutto per far proseguire al meglio la storia del cinema teatro Roma. In particolare, si esibirà l’ensemble cameristico di quindici docenti dell’Accademia della Chitarra, un quintetto jazz formato dai docenti dell’Accademia Musicale della Toscana, l’ensemble di batterie e percussioni dell’Accademia di Batteria e una performance di canto e ballo degli allievi della Bohemians Music Academy. Considerata la grande affluenza prevista al teatro Era per l’evento di domenica, è consigliata la prenotazione. È possibile effettuarla inviando una mail a: segreteria@accademiachitarra.it, oppure telefonando al 3294457074.«Entro la fine dell’anno vorremmo inaugurare il nuovo cinema Roma, i lavori inizieranno la prossima settimana – spiega, dell’Accademia della Chitarra –. Il direttore dell’Accademia Musicale Pontedera sarà Luigi Nannetti».

Il rendering del nuovo cinema

Tra le novità del nuovo cinema Roma c’è il passaggio pedonale nella galleria che prima faceva da corridoio del cinema: farà da collegamento tra corso Matteotti e le strade limitrofe. Il palco, invece, sarà rialzato, e ci sarà anche un piccolo centro commerciale con caffetteria collegata allo storico vicolo del campanile.