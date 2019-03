Prima tagliano la saracinesca, poi svuotano tutte le slot del bar

PALAIA. Ladri scatenati: stavolta hanno colpito nel piccolo paese di Forcoli, ai danni del bar Toto, nel centrale corso Garibaldi. Nella notte, anche se l’attività commerciale si trova in pieno centro abitato, in pochi minuti sono riusciti a tagliare la saracinesca del bar, con il rischio di svegliare mezza comunità, e poi anche ad entrare in azione. Volevano mettere le mani sugli incassi delle macchinette elettroniche ed è quello che sono riusciti a fare, lasciandosi alle spalle un bel po’ di danni. Hanno infatti aperto quattro slot machine e una macchinetta scambia-monete, che devono aver colpito con degli oggetti molto pesanti, a giudicare dalle condizioni in cui le hanno lasciate.



Subito dopo si sono dati alla fuga, riuscendo anche a far perdere le proprie tracce, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine che sono state chiamate da alcuni cittadini svegliati dal trambusto provocato dai malviventi.



«Avremo danni per circa 20mila euro», sono le parole che i gestori, una famiglia cinese, riescono a dire dopo la confusione lasciata dai malviventi. Ieri il locale adibito a sala slot era vuoto. L’azienda titolare dei giochi elettronici infatti li ha prelevati per poterli riparare e poi restituire all’esercizio pubblico. Nei paesi dove c’è poco giro di lavoro a volte le slot costituiscono, pur con i rischi che la loro presenza comporta, un certo richiamo per la clientela.Delle indagini sul furto si occupano i carabinieri della stazione di Palaia, intervenuti anche ieri mattina su richiesta dei commercianti derubati.Nel pomeriggio di ieri anche i titolari di un pub situato in via Vittorio Veneto a Pontedera, a due passi dal commissariato di polizia, si sono resi conto che durante la notte avevano avuto visite sgradite. A parte i danni ad un infisso, gli autori del furto hanno trovato solo una cinquantina di euro, che erano rimasti all’interno di un registratore di cassa. È intervenuta la polizia per il sopralluogodi rito. –BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.