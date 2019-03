L'album personaggi illustri della Valdera in regalo con Il Tirreno

Le foto saranno distribuite nelle edicole insieme al giornale per sedici giorni consecutivi a partire da sabato 30 marzo, la prima uscita dedicata al presidente della Repubblica Giovanni Gronchi

PONTEDERA. Una collana di fotografie di personaggi illustri della Valdera. Un album, gratuito, da collezionare con i protagonisti della storia politica, economica, culturale e sportiva della zona: da Corradino D'Ascanio a Teresa Mattei, passando per Giovannino Agnelli e Sandro Mazzinghi. Tutto questo grazie all'iniziativa de Il Tirreno rivolta ai suoi lettori, che partirà sabato 30 marzo e andrà avanti per 16 giorni consecutivi, con altrettante uscite: le foto saranno consegnate gratuitamente nelle edicole della Valdera, insieme alla copia del giornale. In regalo anche il raccoglitore.

La prima uscita sarà dedicata al pontederese Giovanni Gronchi, il terzo presidente della Repubblica, il primo democristiano, quello dell’apertura al centrosinistra degli anni del boom e del governo Tambroni.