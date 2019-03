La città è sicura, il Villaggio scolastico no: gli studenti danno i voti a Pontedera

PONTEDERA. Le zone con più criticità? Stazione e dintorni, parco dei Salici e villaggio scolastico. Ti senti sicuro a Pontedera? Sì, mediamente sì, ma con qualche eccezione. È una città a misura di ciclisti e disabili? No, ma le piste ciclabili esistenti sono ben tenute e le barriere architettoniche presenti non sono un problema. È questa Pontedera vista con gli occhi dei ragazzi. O meglio dei più di 200 studenti che hanno partecipato a una ricerca interna con cui hanno potuto dire la loro su sicurezza, barriere architettoniche, piste ciclabili, sgambatoi, aree verdi e naturalmente sul villaggio scolastico. E non a caso le maggiori segnalazioni di criticità si concentrano in quest’area, così come in quella della stazione e nel parco del Salici.

LA MAPPA COI PUNTI CRITICI DI PONTEDERA

Zone frequentate dagli studenti la cui esperienza diretta influenza il sondaggio. Ma la mappa disegnata, sebbene presenti alcune contraddizioni, rappresenta un po’ il polso della situazione per capire cosa manchi, ma anche cosa funzioni nella città secondo le nuove generazioni.. Lo studio sul rapporto tra la città di Pontedera e i ragazzi è stato realizzato grazie a un sondaggio tra gli studenti del Villaggio scolastico. Nasce da un lavoro sull’accessibilità realizzato dagli allievi della 3ª liceo economico e sociale del Montale coordinati dai docenti. Al termine di questo, fatta una valutazione su ciò che era possibile affrontare e cosa no, i ragazzi hanno deciso di proporre un questionario ai compagni di scuola. Il lavoro ha anche l’obiettivo di conoscere i giovani e farsi conoscere superando lo stigma sociale dei fannulloni, bamboccioni e via dicendo. Così 21 ragazzi divisi in quattro gruppi hanno fatto una mappa di Pontedera vista dai ragazzi.Un primo gruppo si è occupato del tema della sicurezza. Le 206 riposte ricevute sottolineano come la percezione della stessa sia tra i ragazzi alta. Il 6,3% sostiene di sentirsi molto e il 61,2% abbastanza sicuro, a fronte di un per niente pari al 2,9% e un poco pari al 29,6%. Un risultato frutto anche del rapporto con le forze dell’ordine: il 58,7% dei ragazzi ritiene di poter contare abbastanza su polizia, carabinieri e municipale. Un altro 8,7% pienamente. Anche l’operato del Comune è promosso dal 60,9% dei 202 che hanno risposto alla domanda. Ciò non toglie che vi siano delle sacche di degrado e di poca sicurezza che gli intervistati individuano nella stazione, nel parco del Salici, nella Montagnola, nella Piazza dei Pini, nella biblioteca comunale, in prossimità dei sottopassaggi, in via Vittorio Veneto e viale Europa.Giudizio negativo che si estende anche al Villaggio scolastico. Il 69,9% dei ragazzi ritiene che gli edifici scolastici non siano conformi alle normative. Il 70% che ci siano solo in parte strumenti come strisce pedonali, cancelli, marciapiedi e dossi artificiali per garantire la sicurezza e limitare il traffico. E questo nonostante il 53,5% dei 202 che hanno risposto alla domanda ritenga che sia possibile ridurlo.Dalle rilevazioni emergono anche delle contraddizioni. I ragazzi segnalano molti luoghi pubblici non curati, ma questo non influenza il giudizio sostanzialmente positivo sull’operato del Comune. Gli studenti denunciano anche la presenza di barriere architettoniche, ma sostengono che Pontedera sia accessibile a tutti e le strade siano idonee e sicure. Non a caso alla domanda “Per te le barriere architettoniche sono un problema?”, la risposta è non per il 62,6%.Giovani belli e forti, quindi. Buon per loro. Ma, nonostante le contraddizioni, quanto dicono è tutt’altro che da sottovalutare.