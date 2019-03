Questura in lutto, è morto Raffaele Di Terlizzi

PISA. Lutto nella polizia per la morte di Raffaele Di Terlizzi, in servizio in questura a Pisa. Una malattia in pochi mesi lo ha strappato al'affetto dei familiari. A darne notizia sono stati gli stessi colleghi rimasti colpiti dall’improvvisa scomparsa.

Aveva 46 anni era originario di Bari. Ha prestato servizio alla squadra volanti per 27 anni fino a raggiungereil grado di assistente capo coordinatore. Il suo operato è sempre stato contrassegnato da una grande attenzione agli altri e per la sua grande disponibilità, caratteristiche che gli avevano fatto conquistare la stima di tutti. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla sua famiglia nelle ore immediatamente successive al decesso.

I funerali saranno celebrati lunedì 11 marzo alle 15,30 nella chiesa Sacra famiglia nel quartiere di Pisanova.