Genitori si picchiano alla festa di compleanno dei figli

NAVACCHIO. È una storia incredibile quella che è accaduta, nel pomeriggio di sabato, in un centro “Il giardino delle meraviglie”, nella zona di Navacchio. Due gruppi di genitori, in tutto una ventina di persone, che insieme ai figli stavano partecipando a due diverse feste di compleanno, prima hanno cominciato a litigare e poi se le sono date di santa ragione.

Può sembrare impossibile ma questa è la cronaca di un pomeriggio ad alta tensione che ha visto fronteggiarsi gli invitati. Il motivo di tanta animosità? Una bottiglia di liquore passata da un tavolo all’altro, da un gruppo di invitati a un compleanno a quelli che invece erano intenti a festeggiare un’altra persona. Ci sono stati prima gli insulti, seguiti dal lancio di cose e poi un vero e proprio tafferuglio con una ventina di persone impegnate a picchiarsi. Alla fine la signora che gestisce il centro ha chiesto l’intervento dei carabinieri che hanno faticato e non poco a riportare la calma. Quando la pattuglia è arrivata alcuni dei litiganti avevano già tagliato la corda ma non sarà difficile identificarli. Nel locale sono rimasti però alcuni danneggiamenti, in particolare pare che siano stati rotti due tavoli. Diciamo che non è stato un pomeriggio di festeggiamenti.

La responsabile della struttura dopo avere chiesto l’intervento dei carabinieri si è detta intenzionata a chiedere un risarcimento del danno. Resta poi la pessima figura che i protagonisti della zuffa hanno fatto, considerata anche la motivazione che appare davvero futile. Al momento comunque non ci sono querele. Ma il conto qualcuno dovrà pagarlo.