Si ribalta con l'auto e muore a 58 anni

Amerigo Lenzo, 58 anni, musicista nato a Livorno e residente a San Giuliano Terme, ha perso la vita in un incidente stradale lungo l’Arnaccio. Personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Cascina e del comando di Livorno sono intervenuti alle ore 3 circa del 9 marzo su un incidente stradale sull’Arnaccio km13, a Navacchio. Per cause in corso di accertamento il conducente di un’auto ha perso il controllo della guida finendo fuori strada e poi ribaltandosi sulla sede stradale. Qui la vettura è stata tamponata da un’altra auto ma probabilmente il conducente era già morto. Il corpo è stato estratto dei vigili del fuoco di Livorno giunti per primi sul posto. Sul posto i carabinieri della compagnia di Pontedera. La vittima abitava a Campo, la conducente della seconda auto, anche lei residente nel comune di San Giuliano Terme, è stata portata all’ospedale ma non risulta grave.

(notizia in aggiornamento)