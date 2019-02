Paura in via Brigate Partigiane a Pontedera, il rogo divampato per una pentola lasciata sul fuoco del fornello

PONTEDERA. Cucina in fiamme e cani in pericolo. Ma l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cascina scrive il lieto fine alla storia iniziata con il timore per la sorte degli animali salvati dalla squadra arrivata in via delle Brigate Partigiane. È successo intorno alle 17,15 di mercoledì 27 febbraio. Un happy end che ha fatto tirare un sospiro di sollievi anche agli operatori arrivati nell’appartamento nel quale si trovavano solo i due cagnolini.



L’allarme è scattato per un principio di incendio nell’abitazione.



All’interno della casa, per una distrazione, era stata lasciata una pentola sul fuoco del fornello. La conseguenza è stato un piccolo rogo che ha interessato la cucina.Al momento nell’appartamento c’erano soltanto due cani che, a causa del denso fumo, si erano nascosti in una stanza. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha permesso di bloccare la propagazione delle fiamme nella cucina e portare in salvo i due spaventati amici a quattro zampe che sono stati consegnati in buona salute al proprietario. —