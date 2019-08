OriOra, preso Jean Salumu: "Mi manda Moore"

PISTOIA. Adesso l’OriOra è davvero al completo. Ieri, 16 agosto, la società biancorossa ha infatti comunicato l’ingaggio di Jean Salumu, guardia belga lo scorso anno in forza a Varese, che con il suo arrivo completa il roster del Pistoia Basket. Nato a Sint-Niklaas il 26 luglio 1990, esterno di 193 centimetri per 91 chilogrammi, da anni nel giro della nazionale belga, Salumu si è costruito una solida carriera soprattutto nel suo paese, dove ha vinto praticamente tutto con Ostenda. Nel suo palmares vanta infatti 6 campionati nazionali e 7 coppe di Belgio, oltre ad essere stato il primo giocatore belga a vincere il titolo di Mvp, nel 2018, finendo pure nel miglior quintetto offensivo e in quello difensivo.

La scorsa estate la decisione di confrontarsi con altri campionati europei, firmando prima con i turchi del Sarkaya (13,8 punti di media), per poi approdare a Varese nella seconda parte dell’annata. A Pistoia arriva un giocatore che ha una solida esperienza europea, maturata sia a livello di club, con cui ha giocato sempre le coppe (Eurocup, Europe Cup e Champions League), sia con la canotta della nazionale dei leoni. Salumu è sbarcato già ieri al PalaCarrara, non avendo particolari pratiche burocratiche da dover sbrigare.

Queste le sue prime parole in biancorosso: «Sono estremamente motivato e carico per questa nuova avventura. Pistoia è una piazza importante, il mio ex compagno Ronald Moore me ne ha parlato benissimo e so che c’è una tifoseria molto calda, come ho già avuto modo di vedere dalle immagini del primo allenamento. Sono felice di essere rimasto nel campionato italiano, che ritengo uno dei migliori al mondo: adesso voglio dimostrare tutto il mio valore con la maglia biancorossa. So di avere molte responsabilità sulle mie spalle ma non mi spaventano. Ho capito perfettamente cosa si aspetta da me l’allenatore e sono pronto a fare di tutto per aiutare la squadra». Sulla guardia belga, ultimo acquisto dei biancorossi, si è espresso anche coach Michele Carrea, che ha spiegato i motivi che hanno spinto l’OriOra a firmare Salumu. «L’ultima scelta – ha detto coach Carrea – è sempre la più complicata, perché con quella bisogna provare a colmare le eventuali lacune del roster. Abbiamo scelto Salumu per aumentare la fisicità e la qualità nella produzione dei vantaggi a metà campo, aspetti estremamente importanti per il nostro gioco. Arriva con il desiderio di fare meglio alla sua ultima parentesi in Italia, quando è entrato in corsa in squadra che funzionava già bene, confermandosi sugli ottimi livelli di gioco espressi in Belgio e in Turchia e magari facendo un ulteriore salto di qualità insieme al resto della squadra. In attacco saprà rendersi utile in tanti modi, mentre in difesa porterà ulteriore attitudine e solidità. Sono molto soddisfatto della squadra che abbiamo allestito, adesso dobbiamo solo lavorare». La squadra domani sarà già in campo per la prima amichevole stagionale. Al PalaCarrara (ore 19) arriverà la formazione collegiale americana di Washington University per il Trofeo Bertolazzi.