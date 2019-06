Pancaro è il nuovo allenatore della Pistoiese, avrà come vice Tammaro

PISTOIA. La Pistoiese ha finalmente ufficializzato il nome del nuovo allenatore. NOme che era stato dato da tempo per certo per la panchina del club arancione, ovvero quello di Giuseppe Pippo Pancaro.

Pancaro hHa alle spalle un’eccellente carriera da calciatore: di Fiorentina, Lazio, Milan, Cagliari e Torino, le sue maglie più blasonate, oltre le 19 presenze nella Nazionale Azzurra. Da allenatore inizia nel 2012/13 al Modena in Serie B come secondo di Dario Marcolin. Il 4 giugno 2014 ottiene l’ingaggio come responsabile tecnico della Prima Squadra dalla Juve Stabia, da cui viene esonerato alla fine di marzo con la squadra terza in classifica nel Girone C di Lega Pro, sostituito dal vice Marco Savini. Il 16 luglio 2015 diventa il nuovo allenatore del Catania, militante in Serie C, ma partendo con 9 punti di penalizzazione (poi diventati 10). Il 1º marzo 2016 viene esonerato e sostituito da Francesco Moriero, in seguito alla sconfitta contro la Casertana (0-1), con la squadra in zona play-out. Il 6 marzo 2018 subentra sulla panchina del Catanzaro, in Serie C, al posto del dimissionario Davide Dionigi. E da oggi, 28 giugno, con contratto fino al 30 giugno 2020, guiderà la Pistoiese. Il suo secondo sarà Vitale “Vito” Tammaro. Giuseppe “Pippo” Pancaro, quarantotto anni il prossimo 26 agosto, nato a Cosenza, è il profilo che la Società arancione cercava, ovvero un tecnico ancora giovane con un passato importante di calciatore ed esperienza di allenatore in categoria. Come tecnico si è forgiato nelle infuocate piazze del sud, da cui esce rafforzato e pronto a rimettersi in gioco con la determinazione e convinzione di affrontare una tappa fondamentale della sua carriera.