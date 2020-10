Stop alle attività ambulatoriali negli ospedali

PISTOIA. La storia si ripete: era già successo il 5 marzo scorso (allora eravamo quasi alla vigilia del lockdown). Ed ecco che accade di nuovo: stop alle attività ambulatoriali all’ospedale San Jacopo di Pistoia e, più in generale, in tutti i presidi ospedalieri dell’Asl Toscana Centro. Una decisione che il direttore sanitario aziendale, il dottor Emanuele Gori, ha preso come conseguenza del numero di contagi da coronavirus in costante crescita: ieri, soltanto nella provincia di Pistoia, sono state 264 le persone risultate positive al Covid-19 nelle precedenti 24 ore.



Una misura preventiva in linea con le ultime disposizioni ministeriali e regionali, e che dispone, di fatto, la sospensione di tutta l’attività specialistica ambulatoriale (radiodiagnostica compresa) fino al 24 novembre. Anche se sono previste alcune eccezioni. Nessuna interruzione per quella oncologica e neppure per quella individuata dal medico di medicina generale come indispensabile (stiamo parlando di urgenze o “fast track”). E lo stop non vale nemmeno per quella individuata dallo specialista di riferimento come improcrastinabile (il riferimento è a controlli e “follow up”). Per tutto il resto, invece, ci sarà da attendere.



Ogni presidio ospedaliero, dunque, si occuperà della rivalutazione di tutti gli assistiti che abbiano prenotazioni di controlli e “follow up” fissate prima del 24 novembre: in ogni caso, il personale contatterà i pazienti per far sapere loro se l’appuntamento resterà valido o se sarà annullato (in quest’ultimo caso saranno contattati di nuovo dall’Asl, per fissare, non appena possibile, una nuova data).E lo stesso vale per quei pazienti con una prenotazione per primo accesso con classe di priorità breve, differita o programmata, i cui appuntamenti sono da considerarsi annullati in modo automatico (ai diretti interessati sarà comunque data comunicazione).Invariata, invece, al San Jacopo la situazione sul fronte dei ricoveri: continueranno a essere garantiti per tutte le patologie extra coronavirus.Una misura preventiva, dicevamo, ma pure una boccata d’ossigeno per il personale, in prima linea per fronteggiare l’emergenza. La Funzione pubblica Cgil di Firenze ha infatti denunciato come da una settimana tutti gli ospedali dell’Asl Toscana Centro siano «investiti in pieno dall’ondata di ricoveri Covid, che sta mettendo in ginocchio l’intero sistema».«Ad oggi la Regione non ha attuato tutte le dovute misure straordinarie che da giorni chiediamo, come l’attivazione di misure straordinarie per assumere il personale in modo rapido – conclude il sindacato – Il picco pandemico di questa nuova ondata è previsto fra alcune settimane: se non saranno prese immediate misure, le conseguenze per la nostra realtà saranno insostenibili».