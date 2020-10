In arrivo 78 assunzioni di infermieri e operatori socio sanitari contro il Covid

PISTOIA. Più infermieri e operatori socio sanitari in pensione quest’anno rispetto al previsto e l’Asl Toscana Centro è costretta a correre ai ripari. Su tutto il territorio gestito dall’azienda arrivano, quindi, altre assunzioni a tempo indeterminato di professionisti, dopo quelle effettuate nelle settimane scorse.



Quasi ottanta tra infermieri e operatori socio sanitari, che potranno entrare in servizio fin da subito e che andranno ad alleggerire i carichi di lavoro sempre più pesanti anche in conseguenza dell’emergenza Covid-19.



A questo proposito l’azienda sta acquistando strutture per migliorare il lavoro dei sanitari presso i punti di effettuazione dei tamponi drive through in vista dell’inverno. Proprio la crescente richiesta di servizi connessi alla gestione dei picchi epidemici che si stanno verificando nell’ultimo periodo anche nel territorio della provincia di Pistoia sta portando l’Asl Toscana Centro ad aumentare il personale in servizio sia in forma stabile che a termine. Così, dopo l’ultima importante infornata di sanitari – circa 200 quelli inseriti, per lo più in somministrazione, poche settimane fa – ne arriva un’altra.I 78 tra infermieri e Oss saranno assunti tutti a tempo indeterminato e contribuiranno prevalentemente a coprire il turn over di quest’anno. Un turn over che, come accennato, risulta essere maggiore rispetto al previsto. A fronte delle preventivate 260 cessazioni (tra pensionamenti, mobilità e uscite volontarie) di infermieri, nel corso dell’anno ne sono avvenute 301. Mentre per quanto riguarda gli operatori socio sanitari sono state effettivamente 110, cioè una ventina in più rispetto a quanto programmato. Un fenomeno che ha lasciato sguarniti i reparti in un momento più che mai delicato. Gli infermieri inseriti saranno 36, mentre gli Oss in tutto 42. Tra questi ultimi 12 andranno a coprire il turn over, mentre altri 30 serviranno a potenziare il personale come previsto dal piano di riorganizzazione aziendale di quest’anno.In ogni caso l’azienda sanitaria guidata dal direttore generalesi affiderà ad Estar (l’ente di supporto tecnico-amministrativo regionale) per la ricerca e l’individuazione dei candidati attraverso le graduatorie aperte riservate ai due profili professionali.Per quanto riguarda l’assunzione dei 36 infermieri l’Asl Toscana Centro stima un costo annuo di 880mila euro (dei quali solo 73mila euro preventivati per il 2020, dal momento che i nuovi assunti presteranno servizio per poco più di due mesi). Mentre per quanto riguarda gli operatori socio sanitari il costo stimato è di quasi 900mila euro (dei quali 100mila euro per l’anno in corso).Ma l’azienda sanitaria lavora anche sull’approvvigionamento di strutture per garantire i servizi essenziali, specie in funzione del contrasto al Covid-19. Nella fattispecie in questi giorni è stata stipulata una convenzione con un’azienda di Pavia per la fornitura di box prefabbricati da installare nei punti di prelievo drive through, cioè quelli dove il tampone viene effettuato dal finestrino della propria auto.Per rendere più agevole il lavoro di medici e infermieri in vista del maltempo invernale, i prefabbricati saranno quindi posti nei due luoghi preposti al servizio e gestiti direttamente dal personale dell’azienda sanitaria. E cioè presso il parcheggio del vecchio ospedale del Ceppo di Pistoia e presso la sede del dipartimento di prevenzione all’interno di Villa Ankuri nel comune di Massa e Cozzile, per quanto riguarda la Val di Nievole.