I rinforzi nella lotta al Covid arrivati alla centrale del 118

PISTOIA. La Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia rafforza il sistema dell’emergenza e urgenza locale e regionale con 300.000 euro di nuove strumentazioni a servizio della centrale operativa del 118 Pistoia-Empoli e delle associazioni di volontariato che operano al suo interno nelle attività di soccorso.



Il nome del progetto è “Chiama la vita 4.0” e ha l’obiettivo di rendere sempre più innovativo, tecnologico e rapido il soccorso e la gestione del paziente. Anche e soprattutto nei confronti delle persone affette da patologie infettive, come il Covid-19. I nuovi dispositivi e le apparecchiature donate per rafforzare il sistema sanitario pubblico e le attività delle associazioni Anpas e Misericordia contano 6 ecografi palmari completi di 2 sonde, 8 monitor defibrillatori con sistema di trasmissione dell’elettrocardiogramma alla Centrale operativa del 118, 2 ventilatori polmonari da trasporto, 2 massaggiatori automatici, 2 barelle in alto bio-contenimento per il trasporto di pazienti infetti, 2 pompe siringhe da infusione, 3 sistemi di sanificazione ambientale, 14 casse per il materiale sanitario da usare in occasione delle maxi-emergenze, 2 sistemi di monitoraggio, 20 rilevatori per la temperatura corporea a infrarossi, 2 zaini per il trasporto degli strumenti, sfigmomanometri, fondendoscopi e vari dispositivi di protezione individuale.



La strumentazione donata ha anche permesso l’allestimento di due ambulanze per il soccorso di pazienti Covid. Tutto il materiale acquistato a spese della Fondazione, e già in forza alla centrale 188, è stato presentato alla presenza del neo eletto presidente della Regione Toscana, della vicesindaco di Pistoia,, del presidente della Fondazione,, didirettore della Centrale 118, dei vertici pistoiesi di Anpas,, e Misericordia,e del virologo e presidente nazionale Anpas. «Questa importante donazione – ha detto Giani - è la dimostrazioni di una perfetta sinergia tra sanità pubblica, la Fondazione e le associazioni di volontariato del territorio. Una collaborazione che, anche e soprattutto in occasione dell’attivazione della Cross (la Centrale operativa remota per le operazioni di soccorso attivata il 4 marzo a Pistoia per gestire l’emergenza nazionale da Covid-19,) dimostra di aver rafforzato l'intero sistema sanitario pubblico».«Il progetto – dice Zogheri – potenzia il sistema dell’emergenza e testimonia in questa provincia la presenza di una comunità attiva e responsabile dove i diversi soggetti lavorano in sinergia per la cura delle persone. Questo rappresenta lo scopo fondamentale delle attività delle Fondazioni di origine bancaria, e la nostra Fondazione lo porta avanti con impegno e convinzione».A ringraziare la Fondazione è stata poi Celesti che - ricordando anche il sostegno dell'ente di via de Rossi per l'apertura del reparto cure intermedie realizzato a marzo in una settimana nel complesso del Ceppo, in piena emergenza Covid - in riferimento alla centrale del 118 aggiunge «questo binomio importantissimo tra sanità pubblica e volontariato sociale dovrà rafforzarsi ancora nel futuro, per portare a domicilio il supporto e le cura necessarie alle persone». —