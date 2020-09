Vicofaro sovraffollata e a rischio contagio, l’Asl impone il trasferimento dei migranti

PISTOIA. La relazione dell’Asl è arrivata il 14 settembre, sul tavolo del sindaco ma anche a prefetto, polizia, carabinieri e vescovo. Oltre che, naturalmente, al diretto interessato, don Massimo Biancalani. Il contenuto è riassumibile in poche semplici parole: i migranti ospiti della parrocchia di Vicofaro «devono essere ricollocati in strutture adeguate sia per capacità ricettiva, che per caratteristiche igienico-sanitarie», che per l’applicabilità delle misure per il contenimento del contagio da Covid 19. «Senza ritardo» sottolinea l’unità operativa igiene pubblica dell’azienda sanitaria Toscana centro.



Una relazione che arriva in seguito al sopralluogo che l’Asl aveva effettuato il 3 settembre precedente assieme a polizia municipale, vigili del fuoco e polizia di Stato. Nel corso del quale i tecnici avevano provveduto a controllare l’intera struttura della parrocchia, sia dal punto di vista delle caratteristiche dell’abitabilità che da quello del rispetto delle normative igienico-sanitarie e anti-contagio.



Tra i principali rilievi mossi dai tecnici dell’Asl, quello di aver trovato nel corso dei controlli un elevato numero di persone (di gran lunga superiori a quelle accoglibili in base ai metri quadrati e ai servizi presenti nella struttura) che nella chiesa e nella canonica vivono in promiscuità, «gravi carenze» per quanto riguarda i requisiti di abitabilità relativi ai dispositivi aeroilluminanti della camerata principale e il matroneo della chiesa in cui dormono i migranti ospitati da don Biancalani. Inoltre, nella relazione si parla di mancanza di consapevolezza da parte di questi ultimi del rischio di contagio dovuto alle condizioni in cui si trovano a vivere. Si parla poi dei bagni chimici fatti installare all’esterno e che da provvisori sono diventati permanenti, a dispetto delle norme, soprattutto in questo periodo di pandemia.Tutti motivi per i quali l’Asl chiede che si provveda alla ricollocazione in strutture a norma dei migranti ospitati a Vicofaro (attualmente circa 140).Ed è a questo punto che entra in gioco il sindaco, nella sua veste di massima autorità sanitaria locale, in quanto tale chiamato a far rispettare le disposizioni dell’Asl, pena eventuali contestazioni penali a suo carico qualora dall’inadempienza derivassero delle conseguenze per la salute e l’incolumità delle persone ospitate a Vicofaro, come ad esempio eventuali contagi da Covid. Fatto sta che ad inizio settimana, il sindaco ha scritto a don Massimo Biancalani – legale rappresentante della parrocchia – chiedendo se abbia provveduto o meno ad adempiere alle prescrizioni dell’Asl, e avvertendolo che nel caso non avesse intenzione di farlo celermente, entro sette giorni, sarà il Comune ad intervenire per farle rispettare .Un riferimento, probabilmente, ad una eventuale ordinanza “contingibile e urgente” di sgombero della struttura.