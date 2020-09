La forza di Giani nel centro storico, mentre Bottegone pende a destra

PISTOIA. La partita di Pistoia capoluogo è finita 77 a 21 per lo schieramento di centrosinistra che candidava Eugenio Giani, dove i numeri si riferiscono ai seggi, cento in tutto, aperti domenica e lunedì sul territorio comunale del capoluogo. Una netta superiorità per Giani, dunque, riflesso anche nel dato finale (48,5 contro 41,4%). Ma non un plebiscito: c’è una parte di città che, tre anni dopo le storiche amministrative del 2017 che consegnarono Palazzo di Giano alla destra, ha scelto ancora da quella parte. Vediamo allora cosa racconta la mappa del voto in città.



Prima sorpresa, il centro storico che tre anni fa si schierò con Tomasi, questa volta si è trasformato in un fortino dove Giani è risultato vincitore in tutti i seggi, dalla scuola elementare Collodi di via Zamenhof alla Frosini di via Cavallerizza. Un capovolgimento di orientamento che meriterebbe un approfondimento di analisi. Dove invece Susanna Ceccardi ha avuto vita facile è stato soprattutto nei quartieri a sud e ad est della città: Nespolo, Ramini, Bonelle (in parte). Contrariamente al centro, Bottegone si conferma in maggioranza orientato a destra: dei 6 seggi della Martin Luther King, 4 sono andati al centrodestra e due a Giani.



Buoni risultati per il centrodestra sono arrivati anche da alcuni centri a nord: così a San Felice, Cireglio, Le Piastre, Piteccio. Anche se è difficile generalizzare. A Piteccio, per esempio, dei due seggi ospitati alla scuola elementare di piazza Vittorio Veneto, il seggio 83 è andato al centrodestra e il seggio 84 al centrosinistra.Tra i cento seggi di Pistoia, ci sono anche due dove i contendenti di domenica sono arrivati alla pari. Si tratta del seggio 67 allestito alla scuola elementare di Croce di Gora, in via Bertoneri (221 voti ciascuno); e del seggio 97 alla ex scuola elementare di Santomoro (35 pari).