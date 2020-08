Suolo pubblico, Imu e Tari: Abetone-Cutigliano vara il maxi-taglio delle imposte per le imprese

CUTIGLIANO. Anno bianco per la Tari nei confronti delle aziende. Pagamento del suolo pubblico azzerato fino alla fine di ottobre, ed altre riduzioni Imu alquanto significative. Il Comune di Abetone Cutigliano fa sul serio per agevolare le aziende e attua una manovra di bilancio che si aggira sui 300mila euro. Dati e numeri illustratati ieri pomeriggio durante la conferenza stampa a cui ha partecipato il sindaco Diego Petrucci ed il capogruppo di maggioranza Andrea Tonarelli. «Per le problematiche legate al covid – ha detto Petrucci – è stato spostato il termine per l'approvazione del bilancio alla fine di settembre, ma noi lo approviamo oggi pomeriggio» (ieri, nda).



La manovra verte sul così detto choc fiscale positivo che il sindaco aveva già annunciato mesi fa. Nel dettaglio i punti fondamentali su cui si basa la manovra sono quattro. Innanzi tutto l'abolizione dell’Imu per i fabbricati rurali ad uso strumentale; poi la Cosap (canone per l’occupazione del suolo pubblico, quella che pagano i locali per i tavoli all’aperto, nda) a zero fino al 30 ottobre. «E mi sbilancio-ha detto il primo cittadino- visto gli ottimi risultati dell'accoglienza turistica questo provvedimento post Covid vorrei che diventasse ordinario e comunque ridotto quasi a zero». Terzo punto, esonero dal pagamento della prima rata Imu per i fabbricati produttivi come ad esempio per gli operatori del settore turistico e proroga della scadenza della prima rata al 30 settembre per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche legate al Covid. Infine, Tari (la tassa rifiuti) azzerata per tutte le attività che sono rimaste chiuse e pagamento solo del 25% per quelle rimaste aperte.



«Questa manovra è stata resa possibile – ha proseguito Petrucci – grazie alla ricontrattazione dei mutui che sono 55, nessuno acceso da questa amministrazione, al nostro “buon governo” e ai rimborsi dello Stato».Parole positive anche dal capogruppo di maggioranza. «Siamo molto soddisfatti di questa manovra, perché è frutto di un lavoro di anni di questa amministrazione che è partita nel 2017 – ha detto Andrea Tonarelli – e sin da subito si è concentrata sul risolvere le problematiche del bilancio. Quindi questo lavoro ci ha permesso di farci trovare pronti a dare una risposta fiscale in un caso di emergenza come purtroppo abbiamo assistito. Crediamo in questo territorio in tutti gli imprenditori che ogni giorno si danno da fare e riteniamo che la politica si debba mettere a servizio dell'imprenditoria».Ma ieri in consiglio è stato anche presentato il nuovo gonfalone del Comune frutto della fusione dei due originari. A sinistra un grande abete con due piramidi. A destra il leone rampante, il Marzocco. È la somma dei due simboli di Abetone e di Cutigliano che si ritrovano nel nuovo gonfalone del Comune di Abetone-Cutigliano. Il prodotto di mesi di lavoro è stato presentato nel corso dell'ultimo consiglio comunale che si è tenuto nella sede del Palazzo dei Capitani a Cutigliano. A presentarlo il presidente del consiglioche ne ha curato l'esecuzione assieme a contributi di studenti, di altri soggetti e soprattutto delle scuole araldiche, visto che ci sono regole ben precise da rispettare in fatto di colori ed immagini. —