Bacino di Gello: ora a Pistoia ci sono soldi e progetto

PISTOIA.I soldi ci sono da tempo, garantisce il Comune. Il progetto esecutivo è quasi pronto, i tecnici incaricati da Publiacqua hanno completato il lavoro. Manca davvero poco, a quanto pare, perché per la ristrutturazione della diga di Gello si passi finalmente dalle parole ai fatti.



Un po’ di scetticismo è più che consentito in una vicenda del genere: basti pensare che la firma dell’accordo di programma tra Comune, Publiacqua, Autorità idrica toscana e Ministero delle infrastrutture, per dare il via alla realizzazione, risale al marzo del 2018. Ci sono voluti insomma altri due anni e rotti per tornare al “pronti? Via!”. Sperando che questa sia la volta buona.



Cosa è successo in tutto questo tempo? La spiegazione è la mancata attuazione della scissione tra i due progetti fusi insieme nel 2009, la ristrutturazione del bacino di Gello e la creazione della nuova cassa di espansione sull’ Ombrone ai Laghi Primavera. Mercoledì scorso su questo fronte, dall’ennesima riunione del collegio di vigilanza per l’accordo di programma, è arrivato finalmente il via libera da Roma. Ed ora c’è solo da attendere la formalizzazione del divorzio tra i due progetti per avviare concretamente l’operazione.«Dopo l’accordo di due anni fa, Publiacqua è andata avanti nella progettazione ed è arrivata fino al progetto esecutivo – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici– mentre noi abbiamo i soldi necessari, già stanziati. Sono circa undici milioni di euro: 5,9 provengono dal Ministero dell’Ambiente, sono quei soldi stanziati addirittura nel 2004 in favore del Comune e mai spesi; il resto, 5 milioni circa, sono quelli già stanziati a suo tempo dal Piano Dighe del ministero delle infrastrutture. Ma questi soldi non li possiamo passare adesso a Publiacqua, che dovrà realizzare materialmente l’opera, perché dal punto di vista formale è ancora in vita il progetto “fuso” Gello-Laghi Primavera. Appena quest’ultimo verrà finalmente separato in due componenti distinte, potremo andare avanti su Gello.Secondo alcuni calcoli empirici, sono almeno 29 anni che Pistoia attende la ristrutturazione del bacino di Gello, tra proposte di massima, ipotesi, progetti abbozzati, stanziamenti, verifiche ambientali e così via. Fino circa al 1990, infatti, quando ci furono dei cedimenti della diga, il bacino aveva funzionato come scorta di acqua potabile a disposizione della città, che soprattutto nei mesi tra estate ed autunno, ha sempre avuto problemi di approvvigionamento. Questo almeno finché nel 2003 non fu realizzato il collegamento tra Pistoia e l’acquedotto pratese (e il lago di Bilancino) che ha messo la città al sicuro dalla grande sete estiva.Ma il tema di una riserva d’acqua a portata di mano sulle colline è sempre stato condiviso da tutti, in città. L’ultima idea è quella di un serbatoio di 300.000 metri cubi, sufficiente per una settimana circa di alimentazione dell’acquedotto cittadino. Il risultato si otterrebbe abbassando l’attuale diga di circa 7 metri, riscavando il bacino e ripristinando le opere idrauliche di contorno. È questo il progetto definito in questi mesi da Publiacqua. Ma per vedere qualche altro passo avanti, come detto, ci sarà ancora da attendere. —