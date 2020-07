Smantellata rete di spaccio: la base operativa era un ristorante - Video

PISTOIA. Smantellata un’organizzazione italo-albanese responsabile dello spaccio di cocaina a Pistoia e Prato ma con addentellati in tutto il centro-nord Italia.

Oltre 150 carabinieri, con il supporto di cinofili ed elicotteri, stanno eseguendo dalle prime luci dell’alba una serie di misure cautelari disposte dalla Procura di Pistoia nei confronti di una pericolosa organizzazione italo-albanese che aveva il suo quartier generale a Montecatini e che operava principalmente a Pistoia e Prato ma anche nelle provincie di Firenze, Lucca, Forlì, Venezia, Alessandria, Genova, Pescara, Pavia e Modena.

Spaccio a Pistoia: le perquisizioni e la droga nascosta negli accendini

Eseguite 17 ordinanze di custodia cautelare, 7 misure cautelari con obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria, che si vanno ad aggiungere agli 8 arresti già eseguiti in flagranza di reato, oltre alla contemporanea esecuzione di 48 perquisizioni domiciliari e del sequestro di un ristorante e di due autoveicoli.

L’organizzazione, costituita principalmente da due ramificazioni apparentemente separate ma interconnesse tramite il vertice, si occupava dell’intera filiera dello spaccio. Dall’acquisizione dei grossi quantitativi, alla distribuzione ai rivenditori e finanche alla consegna a domicilio all’acquirente finale, trattando principalmente cocaina ma non disdegnando anche l’hashish.

Le indagini dei carabinieri di Pistoia, protrattesi per quasi un anno, hanno portato ad accertare oltre 6.000 cessioni di stupefacente per un giro d’affari di circa mezzo milione di euro. Lo stupefacente, acquisito anche in Liguria e Piemonte, veniva distribuito a rivenditori locali che gestivano la consegna, spesso a domicilio, tramite un sistema basato su messaggistica istantanea e accordi pregressi, infatti tutti i clienti erano già da tempo fruitori dei servizi offerti.



La base organizzativa dell’organizzazione, i cui vertici erano legati da rapporti di consanguineità, era un ristorante gestito e di proprietà della famiglia albanese, che per questo è stato sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca, come alcune vetture utilizzate per il trasporto dello stupefacente.



Nel corso di una conferenza stampa al Comando provinciale dei carabinieri, presenti il procuratore Tommaso Coletta, il comandante provinciale colonnello Gianni Fedeli e i comandanti della Compagnia e del Nucleo operativo radiomobile, Steven Noccioletti e Cosimo Friolo, è stato spiegato che il sequestro ha riguardato il ristorante greco Kalimera di via del Salsero a Montecatini, gestito da una famiglia albanese. "Era tutto fuorché un ristorante - ha detto il procuratore Coletta - Di fatto la base operativa per lo spaccio". Veniva da lì un particolare tipo di plastica col quale venivano confezionate le singole dosi.

L'indagine, che è durata dieci mesi, è iniziata dal controllo su strada di un tossicodipendente, da cui si è poi risaliti a due albanesi e ai loro canali di approvvigionamento della droga (sequestrati due chili di cocaina e due chili e mezzo di hashish). Agli indagati non viene contestata l'associazione a delinquere. Erano tutti collegati tra loro e si davano una mano, ma non c'è una struttura criminale organizzata. Ai clienti bastava uno squillo sul telefono cellulare per ordinare la loro dose, due squilli significavano due dosi: venditore e acquirente sapevano già dove incontrarsi. In certi casi il cliente chiedeva di andare a prendere un caffè.

Gli spacciatori avevano nascondigli per la droga vicino alle proprie abitazioni e giravano sempre con poche dosi al seguito. Col procedere delle indagini e col timore di essere scoperti, erano in grado di organizzare "laboratori volanti" per la preparazione delle dosi affittando a ore camere di albergo o di bed&breakfast.

Le donne, è stato spiegato, avevano un ruolo fondamentale nell'organizzazione dell'attività di spaccio. Tenevano i collegamenti tra gli uomini e, nel caso venissero fermate con troppi contanti addosso, potevano giustificarne il possesso dicendo che era il frutto della prostituzione.