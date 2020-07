Montagna pistoiese, progetti e sogni di cinque ragazze dopo una maturità da 100

SAN MARCELLO PISTOIESE. Ognuna di loro ha la propria personalità, i propri sogni nel cassetto e un destino ancora da disegnare. Ma queste cinque ragazze, tutte tra i 18 e i 19 anni anni, hanno alcune cose in comune. Una soprattutto: hanno superato con il massimo dei voti l’esame di maturità presso l’Istituto Comprensivo di San Marcello. Un esame di Stato sicuramente anomalo rispetto alla tradizione. Loro hanno tanta voglia di affermarsi e proseguire gli studi e guai a chiamarle “secchione”.



Giada Corrieri (100/100 amministrazione, finanza e marketing) abita a Campo Tizzoro. «Sarei stata più contenta – dice – di fare l’esame in maniera tradizionale, anche se so che forse sarebbe stato più difficile. Sono rimasta dispiaciuta anche di avere studiato per alcuni mesi rinchiusa in casa. Durante i 5 anni di superiori mi sono sentita in famiglia e conserverò un buon ricordo. Anche perché la nostra scuola di montagna è sicuramente ottima e siamo seguiti. Adesso proseguirò con l’università facendo economia aziendale e mi piacerebbe poter avere gli strumenti per lavorare anche all’estero».



(100/100 amministrazione, finanza e marketing), invece, vive all’Abetone. «È stato un esame di Stato alquanto diverso il nostro e mi è dispiaciuto. Però devo dire che è stata una bella esperienza ed i professori sono riusciti a metterci a nostro agio». Matilde ha diviso da sempre gli studi con l’agonismo sportivo essendo una giovane atleta di sci alpino con alle spalle gare internazionali. «È stato un grande impegno conciliare la scuola con lo sport. Adesso mi prendo uno stacco e cerco di fare dello sci la mia professione».(100/100 e lode amministrazione, finanza e marketing), è di Prataccio. «Inizialmente pensavo che fare l’esame in presenza non fosse necessario. Ma poi vivendola mi sono ricreduta ed ho capito che è stata una esperienza più completa che mi rimarrà come un bel ricordo. Anche studiare a casa in questi ultimi mesi ha richiesto un impegno maggiore. Non so ancora cosa farò. Mi piacerebbe entrare anche nel mondo del lavoro ed affermarmi, perché vorrei essere indipendente. Però non ho ancora scartato la possibilità di fare l’università e magari scegliere economia».Da Prunetta arriva(100/100 liceo scientifico). «È stato sicuramente un’esperienza particolare il nostro esame di Stato ed a me è mancato anche il confronto diretto se consideriamo i tre mesi di didattica a distanza. Frequentare il liceo scientifico significa applicarsi molto. Mi è dispiaciuto anche non poter fare tutte quelle iniziative collaterali come la festa di fine anno ed altre. Dopo la pausa estiva, a settembre proverò i test per entrare alla facoltà di biologia e di architettura».Studentessa del liceo scientifico anche(100/100 liceo scientifico) di Gavinana. «Non posso negare che il nostro esame di maturità non sia stato usuale ma devo anche ammettere che i professori ed i presidenti ci hanno messo davvero a nostro agio. I cinque anni di liceo scientifico sono stati faticosi ma nella mia classe eravamo solo sette studenti e siamo stati seguiti in maniera maggiore. Vorrei ringraziare, per questo, sia i docenti che tutto il personale. Adesso penserò a scegliere la facoltà. Sarà sicuramente a indirizzo scientifico e, se ce la farò, medicina; mi piacerebbe diventare medico».