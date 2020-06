Nel consiglio di Confindustria Toscana Nord gli eletti pistoiesi sono cinque

PISTOIA. Chiuse giovedì 25 giugno le urne dopo una "quattro giorni" elettorale iniziata lunedì, si è svolto venerdì 26 lo scrutinio per la formazione dei Consigli di sezione - inclusa l'elezione del presidente di sezione e degli eventuali capigruppo interni alle sezioni - e del Consiglio generale di Confindustria Toscana Nord per il biennio 2020-2021.



Su 60 seggi del Consiglio, 28 sono andati a esponenti pratesi (che hanno ovviamente monopolizzato i 20 posti della sezione Moda) e 27 a imprenditori lucchesi (per loro 10 posti nel settore carta e 6 nella metalmeccanica). Pistoia fa di nuovo la parte della cenerentola, raggranellando 5 soli seggi. Di questi, 3 nella metalmeccanica (con Valerio Biancardi di Hitachi Rail Italy, Angela Landucci della Landucci srl e Enrico Vignozzi di Ecm spa). Il primo e il terzo sono neoeletti. Un altro seggio pistoiese è stato ottenuto nei Servizi, con la neoeletta Milena Guerrini (Gi Group). L’ ultimo seggio è quello di Marco Polli, nella sezione alimentari: seggio importante, però, perché Polli è anche presidente di sezione.



La rappresentanza pistoiese si riequilibra un po’ considerando anche i membri di diritto, tra i quali figurano il vicepresidente, la consigliera delegatae il presidente dei Giovani imprenditoriSecondo le regole statutarie, le elezioni conducono alla costituzione dei nuovi Consigli di sezione e da questi alla formazione del Consiglio generale, dove confluiscono i presidenti di sezione (i candidati che raccolgono più voti nella propria sezione) e i primi eletti di ciascuna sezione in misura proporzionale alla sua consistenza complessiva. Nell’ambito del Consiglio generale, che si insedierà a luglio, si costituiscono anche, in automatico sulla base del territorio in cui è ubicata ciascuna azienda, le Consulte territoriali.Del Consiglio generale fanno parte di diritto anche i componenti dell’attuale Consiglio di presidenza, che rimane in carica fino alle elezioni in calendario il prossimo anno per tale organo: il presidente, i vicepresidenti, i consiglieri delegatii ee i membri di diritto, il presidente del Gruppo giovani imprenditori Davide Trane e il rappresentante della Piccola industri, oltre al rappresentante di Ance Toscana Nord. Invitati permanenti in Consiglio generale sono i probiviri; i revisori effettiviLe sezioni in cui si articola Confindustria Toscana Nord sono le seguenti, con l'indicazione del numero dei seggi che ciascuna ricopre in Consiglio generale: Sistema moda (20); Metalmeccanica (11); Carta e cartotecnica (10); Servizi e terziario (6); Chimica, farmaceutica, plastica e gomma (4); Alimentari (2); Edilizia-Ance Toscana Nord (2); Lapidei e varie (2); Trasporti (2); Nautica (1).Allo stato attuale, si è registrato un risultato equilibrato fra numero di conferme, che assicurano la continuità rispetto all'operato dell'organo uscente, e nuovi eletti, che daranno quindi un apporto all'insegna del rinnovamento: i nuovi entrati in Consiglio generale sono più di un terzo del totale, esattamente 23 su 60. Buona la partecipazione, che ha visto l'espressione di quasi il 60% dei voti. —