Mascherine gratis in edicola: ecco dove si possono trovare a Pistoia e provincia

Da giovedì 5 giugno la distribuzione gratuita delle mascherine avverrà in edicola. Grazie all'accordo stretto tra Regione e sindacati degli edicolanti, i dispositivi di protezione saranno a disposizione di tutti i residenti in Toscana nelle edicole aderenti all'iniziativa e non più in farmacia. Per ritirarle in provincia di Pistoia basterà recarsi, dunque, in uno dei punti vendita elencati con la tessera sanitaria, che verrà scansionata con un apposito lettore dall'edicolante. Con il primo ritiro si avrà diritto a dieci mascherine e altrettante sarà possibile averne con i ritiri successivi, fino ad un massimo di 20 mascherine per il mese di giugno. Anche se la Regione sta lavorando per portare la dotazione mensile a 30 mascherine. Per ritirare i dispositivi non sarà necessario l'acquisto di altri prodotti. L’aggio per il rivenditore sarà di € 0,025 (2,5 centesimi) per ogni confezione consegnata (contenente 5 mascherine). Ecco l'elenco delle edicole che hanno aderito a Pistoia e provincia.



Biagini Stefano, via della Madonna; Latini Benedetta, via Porta al Borgo 78/80; Il Cantuccio del Noro, via dei Tigli 20; edicola Cioni & C., via Bozzi 5; Il Pratino, via Mazzini 48; Scartabelli Vittorio, piazzetta del Sole; edicola La Civetta, via Salvo D'Acquisto 15; Libreria Orsini, via Fiorentina 69; Baldi Deanna, via San Felice, Pistoia; Franchi Giovanna, via Fiorentina 678, Bottegone.edicola Essevu, piazza Risorgimento, Quarrata; edicola Donati, via Statale 299, Olmi-Quarrata; Niccolai Marco, via Fiorentina 1° tratto 320, Valenzatico; Baldi Franca, via Statale 104, Barba; Gorbi Federico, piazza Vittorio Veneto 6, Casalguidi; edicola Più, viale Europa, Casalguidi.Quadrifoglio, via Marconi 7, San Marcello; alimentari Lenzi, via per Fagno 4, Momigno;“Sberla”, via Pistoiese 122, Borgo a Buggiano; Essegiese, via del Salsero 119/C, Montecatini; cartoleria Silvy, via Savi 3, Montecatini; tabaccheria D'Amico, via Bruceto 26/A, Montecatini; Borgianni Antonella, via Vangile 145, Massa e Cozzile; edicola Martina, via Francesca Nord 666, Monsummano; Luna Martina, via Giovannelli 19, Monsummano; libreria Vezzani, via Solferino 9, Montecatini; cartoleria Al 13, via Don Minzoni 17/A, Montecatini; Bonesso Simona, via Mascagni, Montecatini; Calistri Marco Edicola, via Biscolla 48, Massa e Cozzile; Bar Sport 2, via Vecchia Romana 50, Chiesina; Il Carde, corso Indipendenza 53, Borgo a Buggiano; cartoleria Riga-Dritto, via Puccini 20, Ponte Buggianese; Fontanelli Riccardo, via Roma 12/14, Borgo a Buggiano; Pollastrini Alessandra, via Lucchese 113, Uzzano; Arte dei Sogni, piazza Vittorio Veneto 159, Larciano; La Bottega di Geppetto, piazza Collodi 7/8, Collodi; edicola Palazzo Baldi, via Francesca 1236, Monsummano; cartoleria Eleonora, via Cavour 146, Chiesina; Coccinella, via Cerbaia 250, Lamporecchio; edicola Bonfanti, piazza Berni 17, Lamporecchio; edicola Blow Up, via Martiri del Padule, Lamporecchio.