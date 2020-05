Pistoia: zero malati Covid in terapia intensiva al San Jacopo

PISTOIA. Si moltiplicano i segnali di “normalizzazione” della situazione sanitaria in provincia per quanto riguarda l’epidemia. Non è soltanto il flusso quotidiano dei numeri che misurano la situazione dell’epidemia a dare riflessi tranquillizzanti. Nei giorni scorsi interi reparti modificati per accogliere i malati di coronavirus sono stati riportati alle funzioni originali: così per il Setting B di area chirurgica e il Setting C di medicina.



Ma il segnale più significativo è un altro: con oggi, 29 maggio, sarà quasi una settimana che i letti di terapia intensiva del San Jacopo non accolgono più nessun malato di Covid-19. L’ultimo ospite di terapia intensiva è stato dimesso sabato 23 maggio e da allora i nuovi arrivi al San Jacopo sono stati tutti considerati non bisognosi di particolari terapie.



Del resto all’ospedale San Jacopo sta avvenendo quello che accade anche nel resto della regione, dove gli ospedali si si stanno sempre più svuotando di malati di coronavirus. Un’ulteriore conferma, anche giovedì 28 maggio, è arrivato dal bollettino quotidiano della Regione: i ricoverati nelle terapie intensive toscane sono 27, 4 in meno rispetto al giorno precedente. Dal 9 marzo scorso non erano così pochi i malati in questi settori. Complessivamente, invece, i ricoverati per Covid sono diminuiti di 10 unità. Insomma, da giorni ormai arrivano conferme che l’epidemia sta perdendo slancio.Continua a rimanere fermo il contatore dei decessi in provincia di Pistoia. Anche giovedì 28 maggio nesssun caso da segnalare, per cui il totale è rimasto fermo a 79.A livello regionale si sono registrati solo due decessi: uno a Firenze ed uno a Prato. Il che ha portato il totale delle vittime dell’epidemia in Toscana a 1.029. di cui 379 a Firenze, 143 a Massa, 135 a Lucca. Pistoia mantiene il quinto posto tra le province più colpite, dietro anche a Pisa (85) ma davanti a Livorno (58), Prato (46), Arezzo (45). Siena (30) e Grosseto (8).Sul fronte dei nuovi contagiati, si registrano 4 nuovi casi, di cui uno proprio a Pistoia e gli altri a Firenze, Massa Carrara e Pisa. Il nuovo malato di Covid pistoiese è residente in comune di Quarrata, secondo il bollettino emesso dalla Asl Toscana centro, che fotografa la situazione alle 18. —