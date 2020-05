Chiude la Cross dopo 67 giorni d’attività, trasferiti 116 pazienti, 76 con Covid-19

PISTOIA. 67 giorni di gestione dell’emergenza nazionale Covid-19 e 116 pazienti trasferiti dagli ospedali della Lombardia nel resto dell’Italia e in Germania. Dopo tre mesi di lavoro instancabile, sotto la direzione del dottor Piero Paolini (che dirige anche la Centrale operativa 118 Pistoia-Empoli), ieri ha concluso la sua attività la Cross, la Centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario. Un’eccellenza pistoiese e toscana che unisce il settore pubblico e privato formato da Protezione civile, Centrali operative del 118 e il mondo del volontariato.



La struttura era stata attivata il 4 marzo per far fronte, a livello nazionale, all’emergenza sanitaria del coronavirus scoppiata prima in Lombardia, e poi in tutto il resto del paese. E proprio dalla Lombardia, ferita al cuore dalla pandemia, la Cross di Pistoia ha gestito il trasferimento di 116 pazienti (76 Covid e 40 non Covid) verso le terapie intensive del sud Italia e in diverse città tedesche. Il primo trasferimento, il 7 marzo, l’ultimo il 4 aprile. Giorno in cui la Lombardia ha tirato un sospiro di sollievo perché i suoi reparti di terapia intensiva avevano superato la fase di collasso. A tracciare i numeri di queste settimane di attività (la Cross già esisteva ed è stata attivata anche in occasione del terremoto di Ischia, ma non aveva mai gestito un’emergenza come quella del Covid-19) è il dottor Paolini che ieri mattina, insieme al suo staff, ha presentato i dati alla presenza dell’assessora regionale alla Protezione civile Federica Fratoni e del presidente del consiglio regionale Eugenio Giani. Insieme a loro, anche Matteo Nocci, coordinamento regionale Maxi Emergenze e Alberto Corsinovi, presidente delle Misericordie della Toscana. Collegati in video conferenza, Dimitri Bettini (presidente Anpas Toscana), Andrea Nicolini (direttore Centrale operativa 118 Alta Toscana), Pasquale Morano (direttore Croce rossa Toscana) e Massimo Mandò (direttore della Centrale 118 di Arezzo).



La Cross ha gestito il trasferimento di 60 pazienti da Bergamo, 19 da Milano, 11 da Cremona, 5 da Lecco, 4 da Brescia. Nove di questi malati sono stati curati negli ospedali toscani. 119 i mezzi attivati per i trasferimenti dei pazienti. Tra questi, 45 in aerei dell’Aeronautica italiana e tedesca, 39 in eliambulanze come Pegaso, 32 in ambulanze messe a disposizione dal volontariato di Anpas, Croce Rossa e Misericordia. Non solo, la Cross pistoiese ha gestito anche la consegna di oltre un milione di dispositivi di protezione individuale e tensostrutture attivate fuori dagli ospedali per le attività di pre-triage, volte a contenere la diffusione del contagio.