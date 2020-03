Morto Ezio Palombo, amico di Don Milani: abbandonò la tonaca per sposarsi

Il suo nome divenne famoso esattamente vent’anni fa, quando scelse di abbandonare la tonaca per sposarsi con una parrocchiana di quasi quarant’anni più giovane di lui. Per poi ritirarsi alle Piastre con la sua nuova famiglia e portare avanti il suo impegno per gli altri tra volontariato e politica. Ora, a 89 anni, Ezio Palombo, per molti ancora don Palombo, se l’è portato via il coronavirus.



La sua salute era precaria da tempo e il contagio gli è stato fatale. «Lo zio aveva una missione, quella di aiutare gli altri, e penso che l’abbia svolta nel migliore dei modi – spiega il nipote Filippo Palombo – Era allievo e amico di don Milani ed aveva iniziato ad aiutare i più deboli, a Fabio (piccolo borgo sulla Calvana, nda). Lo conoscevano tutti, è stato una guida per gli altri e lui cercava di far stare bene tutti: la “disperazione” della mia nonna. Mi ricordo che quando ero piccolo mi portavano a Fabio dove c’erano tanti altri bambini. Molti erano senza scarpe e non avevano nulla, allora anch’io prendevo qualcosa e gliela portavo. Lui arrivava con un libro e insegnava loro a leggere» .



La storia di Ezio Palombo era infatti partita da Barbiana. Amico di Don Milani, lui stesso fu ordinato sacerdote, il 19 dicembre 1953, e di lì a poco divenne parroco a La Briglia e, dal 1956, del piccolo Borgo di Fabio, sulle prime pendici della Calvana. Nel 1987 gli fu affidata anche la vicina parrocchia di Faltugnano. La canonica di Fabio ricalcava, per tanti aspetti, quella di Barbiana, e nel suo borgo raccoglieva i figli di genitori con varie dipendenze.Nel marzo del 2000, improvvisamente, don Ezio decise di lasciare il sacerdozio. A quasi 70 anni, lasciò la tonaca per l’amore di una giovane donna, da cui poi ebbe una figlia. Comunque, la sua opera di aiuto verso i più deboli l’ha continuata a svolgere a Pistoia, alle Piastre, facendo assistenza alle persone anziane da laico.«Lo conoscevamo tutti a Faltugnano – spiega, sua parrochiana di allora – Aveva fatto fare una sorta di piscina (come a Barbiana) proprio perché i ragazzi dovevano imparare a nuotare. La sua comunità era aperta a tutti. A chi gli imputava di fare entrare i genitori tossici obiettava che non si possono separare i figli dai genitori. E poi chiedeva a chi poteva di fare ripetizione a questi bambini, perché attraverso l’istruzione potevano essere liberi».Don Ezio era un sacerdote conosciuto e amato per aver dedicato l’intera sua missione ai poveri e all’educazione dei ragazzi, in particolare quelli più sfortunati, con famiglie disagiate e problematiche alle spalle. Ma il suo nome era particolarmente legato alla vicenda umana e sacerdotale di don Lorenzo Milani: fu uno degli amici più cari del priore di Barbiana e all’origine di un passaggio decisivo di quell’esperienza educativa. Fu infatti il sacerdote pratese a portare da don Milani due ragazzini che vivevano in precarie condizioni con la madre emigrata a Prato dalla Puglia e che poi divennero i più noti discepoli della scuola di Barbiana.Nel marzo del 2000, improvvisamente, decise di lasciare il sacerdozio. Una scelta che suscitò grande scalpore.—