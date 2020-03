Cassintegrati e assicurati i lavoratori della Hitachi

PISTOIA. Cassa integrazione per gli operai fino al periodo pasquale; smart working per i dipendenti degli uffici. E attivazione di una specifica polizza assicurativa Covid-19. Questi i principali provvedimenti con cui Hitachi Rail affronterà nei prossimi giorni l’emergenza coronavirus. Inoltre all’interno dello stabilimento di via Ciliegiole sarà istituito un comitato di verifica, composto da management aziendale, Rsu e Rls (rispettivamente l’organo di rappresentanza sindacale generale e quello che si occupa in specifico della sicurezza) per la verifica delle regole contenute nel Protocollo sottoscritto tra governo e parti sociali il 14 marzo.



A causa dell’emergenza coronavirus, l’Hitachi rimarrà chiusa fino al giorno di Pasquetta, ma il confronto tra direzione aziendale, Rsu e organizzazioni sindacali non si ferma. Nella serata di martedì è stato siglato l’accordo sulle modalità di chiusura e le coperture economiche per i lavoratori dello stabilimento (il gruppo Hitachi Rail Italy ha chiuso anche le fabbriche di Napoli e Reggio Calabria, così come gli stabilimenti di Ansaldo Sts, proprietà dello stesso gruppo e destinati a fondersi proprio in questi mesi) dal 16 marzo al 13 aprile.



Ma andiamo con ordine. La prima settimana di sospensione dal lavoro, dal 16 al 20 marzo, sarà coperta con ferie e permessi. Confermata, da lunedì 23 marzo, l’attivazione della Cassa integrazione con casuale “emergenza Covid19” che, per gli operai, andrà avanti fino al 13 aprile. In questo caso, l'azienda coprirà fino all'80 per cento della retribuzione lorda, facendosi carico anche della maturazione dei ratei di tredicesima mensilità, ferie e permessi retribuiti.Per gli impiegati, invece, è confermato lo smart working (cioè il lavoro da casa, grazie al collegamento web) fino alla riapertura dello stabilimento il 14 aprile, con la riscossione dello stipendio pieno.Con la ripresa delle attività, la direzione aziendale ha poi chiesto a tutti i lavoratori un recupero di ore di produttività per rispettare le consegne delle diverse commesse previste nei prossimi mesi. Ore di lavoro che saranno recuperate attraverso la riduzione di una settimana di ferie ad agosto e la pianificazione degli straordinari per almeno dieci sabati nel corso del 2020. Giornate lavorative a cui andranno ad aggiungersi ore di straordinari giornalieri. Infine, la scelta dell’azienda di stipulare per tutti i dipendenti un'apposita polizza assicurativa per fornire contributi e servizi nei casi di ricovero a seguito di infezione da Covid-19.«L'accordo ha valore fino al 13 aprile compreso - fa sapere in una nota Fim Cisl Hiatchi Rail - ma se l'emergenza dovesse continuare, torneremo a confrontarci per un nuovo accordo».Sulla disparità di trattamento salariale tra operai e impiegati di Hitachi, però, interviene con una nota la segretaria territoriale Uilmche sottolinea come occorra trovare «soluzioni per una retribuzione al 100% per tutti, in una situazione di emergenza nazionale, con atti di solidarietà, fino all’anticipazione di “una quota speciale” del premio di risultato. Con l’aggravarsi della situazione abbiamo condiviso la decisione dell’azienda di sospendere l’attività negli stabilimenti italiani di Hitachi Rail e STS. Ora, però, bisogna iniziare a programmare il domani, guardare avanti e tutelare le retribuzioni dei lavoratori».