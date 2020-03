Coronavirus, nuovo caso ad Agliana: un uomo di 60 anni

Conferma anche per la donna sessantenne trovata positiva domenica, dopo la ripetizione del tampone

AGLIANA. Un uomo di 60 anni di Agliana è risultato positivo al coronavirus in base agli esami medici in corso da parte dell'Asl Toscana Centro. A darne notizia è il sindaco di Agliana Luca Benesperi, con un post sulla sua pagina Facebook stamani, 9 marzo. Il totale delle persone ricoverate all'ospedale San Jacopo, con quest'ultimo aggiornamento, sale a 14. Lo stesso Benesperi precisa che l'ultimo caso di domenica 8 marzo, la donna aglianese di 60 anni, è stata confermata come positiva dopo la ripetizione del tampone.

Domenica 8 marzo i nuovi casi a Pistoia erano stati sei in tutto: due donne di Pistoia (una in condizioni critiche), un giovane di Quarrata, un uomo e una donna di Agliana e un uomo di Montale. Alle 12 il conteggio ufficiale delle persone in quarantena aveva raggiunto le 30 unità mentre altre 50 persone circa risultavano sotto sorveglianza sanitaria.