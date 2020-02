Presto un altro cantiere nell’ex Breda, Inail pronta a partire per la nuova sede

PISTOIA. Entro 4 mesi circa dovrebbero prendere il via i lavori di realizzazione della nuova sede dell’Inail, all’interno dell’area ex Breda est. L’istituto, che oggi ha si trova in via Vittorio Veneto, di fronte alla stazione Fs, ha infatti ritirato l’11 giugno dell’anno scorso il permesso a costruire, che ha tre anni di validità ma vincola ad iniziare la costruzione entro un anno. E i dodici mesi in questi scadono, appunto, il prossimo giugno.. Che dopo le partenze dei primi anni Duemila, gli stop e le lunghe pause, anche questo tassello del puzzle ex Breda est stia finalmente per aprire il cantiere edile, lo dicono anche altri indizi, come il via libera incassato nei giorni scorsi dalla Regione, dopo la richiesta (presentata addirittura ad agosto 2018) per la concessione dell’acqua di un pozzo artesiano da scavare nella zona.



L’area in questione è quella più ad est di tutta la zona ed è ricompresa tra il confine dei terreni di proprietà della Giusti per l’edilizia e il retro delle abitazioni che si affacciano su via XX Settembre. Si tratta di oltre 3.000 metri quadri di superficie utile, divisi tra un edificio più piccolo, che sarà la sede vera e propria dell’ente nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e uno più grande, da 2.000 mq, che sarà destinato ad uffici. L’area è di proprietà della stessa Inail, che l’ha riacquistata dalla società privata, la Eco srl di Pontenure (Piacenza), la quale a sua volta l’aveva rilevata dal Comune nel 2001 per 2,4 milioni. Un anno dopo i lavoripresero il via, per arenarsi però nel 2004.



In base alla formula messa a punto, l’Inail pagherà la sua nuova sede cedendo alla società costruttrice la proprietà sull’altro edificio.Sempre attorno all’area ex Breda, un altro cantiere potrebbe aprire a breve: quello della Palazzina Coppedè, in via Pacinotti, che la società “Professioni di Pistoia” vuol ristrutturare come sede unica per gli Ordini professionali. La palazzina, famosa per la sua facciata liberty, disegnata dall’architettoall’inizio del secolo scorso, costituiva l’ingresso allo stabilimento Breda prima che questo si trasferisse nella sede attuale, in via Ciliegiole. Nell’agosto 2018 la società, proprietaria dell’edificio dal 2007, ha ottenuto una proroga per la conclusione del recupero all’agosto 2021. In questi giorni si dovrebbe tenere l’ultima conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto, dopo di che anche qui si potrà partire.I due interventi in questione sono gli ultimi che devono essere realizzati per il recupero dell’area ex Breda, al netto ovviamente del grande cantiere della fallita Giusti per l’edilizia, fermo da tre anni. La Giusti avrebbe dovuto realizzare il grande parcheggio sotterraneo da 800 posti auto, due piazze e la strada centrale di tutto il nuovo quartiere. Insomma, l’opera che dovrà legare insieme i lotti già realizzati, dalla Cattedrale alla Biblioteca, a quelli da terminare (albergo), ai due ancora da avviare (Inail e sede degli Ordini, appunto). Ma qui il pallino in mano ce l’hanno il tribunale e i curatori fallimentari, che dopo due aste andate a vuoto, dovranno decidere nei prossimi giorni il da farsi.