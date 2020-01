Una dose di coca per 40 euro: sorpresi a spacciare due trentenni

AGLIANA. Due trentenni di nazionalità marocchina privi di permesso di soggiorno, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri di Agliana durante una serie di controlli proprio per combattere lo spaccio.

In particolare, nel pomeriggio di lunedì 28 gennaio, i militari hanno sorpreso i due uomini, i quali, mentre si trovavano ad Agliana in via Panaro, avvicinavano un giovane del luogo al quale consegnavano una dose di cocaina ricevendo in cambio la somma di 40 euro. La successiva perquisizione personale consentiva di rinvenire la somma di 340 euro che secondo i carabinieri è da ritenersi frutto dell'attività di spaccio. Per questo è stata sequestrata insieme alla dose di stupefacente.

Gli arrestati, dopo i controlli, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Stazione di Pistoia, in attesa di giudizio di convalida con rito direttissimo. Il giovane acquirente, invece, è stato segnalato alla Prefettura di Pistoia, quale assuntore di sostanze stupefacenti.