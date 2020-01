I vivaisti chiedono modifiche alla variante urbanistica

PISTOIA. Confagricoltura, Coldiretti e Cia, le tre principali associazioni di categoria agricole a Pistoia, hanno presentato diciotto osservazioni e richieste di modifica alle norme tecniche di attuazione previste nella variante al Regolamento urbanistico adottata il 26 novembre 2019 dal consiglio comunale pistoiese. . Sia pur «animate dalla volontà di collaborare con le istituzioni» in modo sereno e costruttivo – precisano nel documento le tre associazioni agricole – l’obiettivo è correggere e migliorare alcune delle nuove previsioni relative al territorio rurale, nella convinzione che ciò risponda all’esigenza di conciliare le «necessità proprie del mondo agricolo in tutte le sue forme» e dello «sviluppo economico del territorio» da un lato con «il rispetto della popolazione» dall’altro. In tali nuove norme di attuazione, infatti, «il tentativo di perseguire finalità pienamente condivisibili si è tradotto in qualche caso in imposizioni eccessive e non necessarie per raggiungere tali finalità. Inoltre ci sono alcune piccole lacune».



Le osservazioni, con relative richieste di modifica delle norme tecniche di attuazione adottate dal Comune, sono diciotto in tutto, più una raccomandazione finale a tenere «nel debito conto» alcune norme regionali. Tra le diciotto osservazioni, che sono il frutto di un lavoro dei tecnici di Confagricoltura Pistoia, Coldiretti Pistoia e Cia Toscana Centro, ricordiamo le seguenti: l’obbligo di «cortina arborea confinaria costituita da specie arboree e/o arbustive» di un certo tipo, perché «così come formulata è inapplicabile» e crea «delle fasce di terreno inutilizzabile», oltre a rispondere a finalità raggiungibili per altre vie (regolamento d’igiene e Pan – Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei fitofarmaci); l’imposizione di schermature con siepi «di serbatoi e vasche a scopo irriguo» anche in zone prive di vincolo paesaggistico e con limiti di altezza dei serbatoi che avrebbero l’effetto collaterale di aumentare la superficie impermeabilizzata del terreno; un paio di imposizioni relative alla “viabilità poderale” che non tengono conto della effettiva natura dell’attività dei vivai, che di almeno una strada principale asfaltata per i mezzi pesanti che portano gli alberi di grosse dimensioni hanno bisogno.



«Inoltre – sottolineano le tre organizzazioni – la variante contiene limitazioni un po’ eccessive e imposizioni superflue relativamente a serre e pareti verdi. Infine, fra le piccole lacune della variante, la mancanza di una voce dedicata all’uso in vasetteria della tecnica di coltivazione con “la posa in opera di un doppio telo permeabile, uno a contatto con il terreno e l’altro in superficie, con interposto uno strato di materiale inerte, lapillo vulcanico o altro materiale pacciamante naturale” che consente una diminuzione notevole dei fitofarmaci». –