Ecco il bando per 24 impiegati: 19 a Pistoia, 5 a Montemurlo

PISTOIA. Il Comune di Pistoia ha pubblicato un bando di concorso pubblico per l'assunzione di 24 assistenti amministrativi nella categoria C a tempo pieno e indeterminato. Sono 19 le persone che saranno assunte dal Comune di Pistoia; sono, invece, 5 quelle che verranno assunte dal Comune di Montemurlo.

I requisiti

Tra i requisiti di partecipazione richiesti figura il diploma di maturità quinquennale. In sede di esame saranno richieste conoscenze su specifici argomenti tra i quali l'ordinamento degli enti locali; principi, strumenti e regole dell'attività amministrativa; principi e nozioni generali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Gli interessati a partecipare al concorso possono presentare la domanda, in carta semplice, corredata degli allegati richiesti e redatta secondo lo schema predisposto, al Comune di Pistoia entro il 10 febbraio. L'avviso si trova all'albo pretorio online, sul sito internet del Comune di Pistoia (www.comune.pistoia.it), anche sul sito web del Comune di Montemurlo (www.comune.montemurlo.po.it) e sulla Gazzetta Ufficiale. I concorrenti potranno inviare la domanda e gli allegati al Comune di Pistoia in tre diversi modi: consegna diretta al Comune di Pistoia, situato in piazza del Duomo 1, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13; raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al servizio personale e politiche di inclusione sociale del Comune di Pistoia, piazza del Duomo 1 51100 Pistoia (non fa fede la data del timbro postale ma solo la data di arrivo al Protocollo); posta elettronica certificata Pec all’indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it.

I candidati

L’elenco dei candidati ammessi con riserva e degli esclusi, il calendario delle prove, l’esito e ogni altra comunicazione inerente la selezione saranno resi noti esclusivamente tramite pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Pistoia. La graduatoria ha validità di tre anni dalla pubblicazione e potrà essere utilizzata per eventuali assunzioni di personale a tempo determinato.

Informazioni

Eventuali altre informazioni per la partecipazione al concorso pubblico potranno essere richieste a PistoiaInforma - Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) in piazza del Duomo 1, telefono 800 012 146, email: info@comune.pistoia.it, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; il sabato dalle 9 alle 13; oppure al servizio Personale e politiche di inclusione sociale in piazza del Duomo 1. I numeri di telefono a cui è possibile fare riferimento sono 0573 371263, 371353.