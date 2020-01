Villa di Baggio piange il suo storico parroco

PISTOIA. Si è spento nella giornata di mercoledì 8, all’età di 77 anni, don Valerio Mazzola, storico parroco della comunità di Villa di Baggio. Il paese nel cuore della Valle delle Buri dove don Valerio, come diacono, era arrivato nel 1990, inviato da monsignor Simone Scatizzi, suo caro amico. E dove è rimasto fino al febbraio 2019, quando per motivi di salute è stato ricoverato una prima volta all’ospedale San Jacopo, per poi essere trasferito nella sede del seminario di via Puccini, a Pistoia, per proseguire le necessarie cure.. Un parroco tanto amato dai suoi compaesani, attivo e sempre partecipe nella vita della comunità, dove non era raro scorgerlo a incontri e riunioni per organizzare feste ed eventi a cui partecipava tutto il paese. Una vocazione – quella di don Valerio, come lui stesso raccontò in un’intervista – nata dopo una preghiera alla Madonna, all’età di 14 anni, e che si presentò inizialmente come “missionaria”, tanta era la sua passione nel mettersi a disposizione di missioni che lo portassero ad aiutare gli altri in paesi lontani.



Così don Valerio, originario del Veneto e poco più che ventenne, entrò nell’Ordine dei Carmelitani Scalzi, studiando fino all’età di 28 anni, per poi ricevere l’ordine del diaconato a Brescia. Scelta cui seguì la volontà di uscire dall’ordine per lavorare come operaio, fino al 1970. Tornò poi sui suoi passi, dietro consiglio di un padre carmelitano, arrivando in Toscana all’Eremo di Campiglione, per poi trasferirsi a Firenze in una casa famiglia per ragazzi disabili. Successivamente si ritirò a Stia, nel Casentino. Ed è proprio in quel luogo di preghiera e riflessione che don Mazzola sentì rifiorire la sua vocazione sacerdotale.



Nel 1988 arrivò a Pistoia, proprio su invito di monsignor Scatizzi, conosciuto in Casentino, nella comunità di, per poi arrivare nel 1990 proprio a Villa di Baggio. Ordinato sacerdote nel 1994, insieme ae a, è rimasto parroco nel paese delle Buri per quasi trent’anni.La salma di don Valerio è esposta nella Cappelle del commiato dell’ospedale San Jacopo, dove rimarrà fino alla mattinata di domani. La cerimonia funebre sarà celebrata dal vescovo di Pistoia monsignoroggi, alle 15, nella chiesa di Villa di Baggio. La salma sarà poi sepolta nel cimitero del piccolo paese delle Buri, che lo ha accolto e amato per quasi trent’anni.