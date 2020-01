I fatturati di Pistoia e provincia, Conad al primo posto: l'elenco con 240 aziende

Ricavi per oltre due miliardi e mezzo di euro e trenta milioni di utili nel 2018. Al secondo posto la Sirtam Spa, in terza posizione troviamo la Nuova Comauto. La classifica con 240 aziende in fondo a questa pagina

PISTOIA. Se fosse un’azienda unica, fatturerebbe oltre 7 miliardi di euro. Ma è un giro d’affari spalmato su un reticolo di grandi e piccole aziende, quelle di Pistoia e provincia. Nella lente d’ingrandimento del portale specializzato di Report Aziende se ne contano 240, con fatturato di almeno 5 milioni di euro. I numeri si riferiscono al 2018, secondo gli ultimi bilanci d’esercizio disponibili. C’è tanta grande distribuzione, c’è tanto settore alimentare, c’è il mondo automobilistico e c’è poca produzione manifatturiera.

Lo scettro di regina dei fatturati è sempre saldamente in mano a Conad del Tirreno, reduce dalla fusione con Nordiconad che ha segnato, nel giugno 2019, la nascita del gigante Conad Nord Ovest. È Conad del Tirreno a guidare la classifica dei fatturati 2018: costante il trend di crescita per il gruppo guidato dall’amministratore delegato Ugo Baldi che in quell’anno ha visto un giro d’affari pari a 2,54 miliardi di euro (in aumento sul 2017), con un utile di esercizio di 30 milioni di euro (anche questo in crescita).





«Il 2018 è stato un anno meraviglioso – ammette Baldi - Abbiamo fatto risultati positivi importanti che hanno preceduto l’operazione di fusione. Conad del Tirreno è ormai dentro un colosso nazionale che occupa oltre 16mila persone e conta 587 negozi. Ma il cuore e le radici rimangono a Pistoia».A ben guardare, il podio dei fatturati 2018 ricalca quello dell’anno precedente. Con la Sirtam spa e la Nuova Comauto, rispettivamente, al secondo e terzo posto: ha fatturato oltre 330 milioni l’azienda che realizza e gestisce impianti di carburanti con insegna Tamoil (quasi il 5% in più rispetto al 2017) mentre la concessionaria Renault scende appena sotto il fatturato di 200 milioni di euro aumentando però l’utile di esercizio (pari a 3,73 milioni di euro).«E il 2020 sarà un anno importante per l’inserimento della nuova gamma di vetture ibride ed elettriche», fanno sapere dall’ufficio marketing della Nuova Comauto che dà lavoro a 250 persone e conta sette saloni a Pistoia, Prato, Firenze, Lucca e Massa.Il settore alimentare, cavallo di battaglia dell’economia valdinievolina, mantiene posizioni di tutto rispetto nella top ten dei fatturati. Ma non sono rose e fiori nell’industria del cibo. L’Alimentaria Valdinievole spa, meglio nota con l’insegna Alival, ha visto assottigliarsi il fatturato rispetto al 2017 (da 182 a 166 milioni) aumentando la perdita d’esercizio del 200,66%. La pattuglia di aziende del settore alimentare è schierata con tre grandi marchi che arrivano subito dopo in classifica: in leggero calo il fatturato per Panapesca (ceduta alla fine del 2018 al fondo Xenon) che aumenta però l’utile d’esercizio, viceversa per la Sidal – azienda della galassia Conad che si occupa di commercio all’ingrosso - sale il fatturato ma scende l’utile. Al settimo posto troviamo la Commerciale Ortoinvest: meno utile e meno fatturato per l’azienda che commercia all’ingrosso collegata sempre a Conad.

Segno più su tutte le voci per la Ecm di Serravalle, l'azienda di segnalamento ferroviario leader a livello mondiale per i suoi prodotti hi-tech, passata sotto il controllo della multinazionale Caterpillar. E il florovivaismo? Bisogna scendere alla 27esima posizione per trovare la cooperativa Flora Toscana di Pescia. Una realtà in salute: ha fatturato 35 milioni di euro aumentando del 78% l’utile d’esercizio. —