Arresti e denunce per un traffico illegale di uccelli da richiamo: anziano ai domiciliari

PISTOIA. Sul mercato legale, il prezzo si aggira sui 250-300 euro ad esemplare. E, vista la domanda di gran lunga superiore all’offerta, anche su quello clandestino gli uccelli da richiamo vengono venduti a cifre solo di poco inferiori. Con guadagni però che per i trafficanti sono ben più alti rispetto a quelli degli allevatori autorizzati visti i costi di approvvigionamento assai minori.

Fatto sta che è un giro da centinaia di migliaia di euro quello che è stato sgominato dalla procura di Trento con l’operazione “Pullus Freedom”, che, con 48 persone complessivamente indagate, ne ha viste finire 7 in carcere e 11 agli arresti domiciliari fra Trentino, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Campania e Toscana.

Ad essere sottoposti alla misura cautelare dei domiciliari con l’accusa di riciclaggio, anche un pensionato 75enne di Quarrata, Vasco Ballati, e un 73enne di Massa, Lino Imelli: secondo gli inquirenti avrebbero acquistato – anche con l’obiettivo di rivenderli a loro volta – decine di esemplari di tordi e cesene illegali. Soltanto denunciati a piede libero, invece, un 71enne di Pescia e un 71enne di Massa e Cozzile, accusati dello stesso reato.



Tutti loro avrebbero acquistato i richiami vivi da un’organizzazione, capeggiata da trevigiani e friulani, particolarmente attiva nell’importazione di uccellini ancora implumi catturati sul campo da altre organizzazioni attive nei paesi dell’est europeo.Come ricostruito dal gip del tribunale di Trento nella sua ordinanza, in Italia l’uso e la detenzione di uccelli da richiamo è strettamente regolamentata: gli esemplari devono provenire da allevamenti autorizzati, essere tracciabili, avere alle zampe anelli identificativi. Ma la domanda è così elevata (sia da parte dei cacciatori che da chi partecipa alle gare e alle fiere canore) che si è sviluppato un mercato clandestino. In questo caso, secondo gli inquirenti, gestito da un nucleo familiare trevigiano in grado di approvvigionarsi di un gran numero di volatili implumi, soprattutto della famiglia dei tordi, provenienti dall’est europeo. Uccellini non ancora in grado di volare catturati nei nidi, spesso compromettendo l’ecosistema di centinaia di ettari alla volta.Una volta arrivati in Italia (nelle sole intercettazioni si fa riferimento a 20.000 esemplari) gli uccellini vengono allevati in batteria e sottoposti spesso al cosiddetto sessaggio: l’accertamento, tramite un’incisione, del sesso dell’animale, visto che esiste una maggiore richiesta di maschi date le loro migliori capacità canore. Da adulti, prima di essere venduti, gli uccelli devono essere però dotati degli anelli di riconoscimento: fabbricati con le dimensioni adatte ai piccoli implumi, devono essere allargati e stretti intorno alle zampe degli adulti con tecniche che spesso comportano fratture invalidanti.Durante rendez vous concordati a metà strada fra Veneto e Toscana, Vasco Ballati è accusato di aver acquistato dai trafficanti 50 cesene (a Malalbergo, in provincia di Bologna, il 20 maggio scorso) e 15 tordi sasselli e 27 tordi bottaccio (sempre in provincia di Bologna, il 24 giugno successivo).Contro la misura degli arresti domiciliari, i suoi difensori (gli avvocati) hanno presentato appello al tribunale del riesame di Trento: in realtà il pensionato quarratino, cacciatore e allevatore amatoriale autorizzato, aveva acquistato quel numero limitato di uccelli (si consideri che una batteria da richiamo è composta da ben 50 esemplari) in buona fede, per sé e per una cerchia ristretta di amici, non certo per farne un commercio illecito su larga scala.Lino Imelli, il pensionato massese, è invece accusato di aver acquistato (sempre dagli stessi trafficanti veneti) 100 cesene e 100 tordi bottaggio il 19 maggio scorso, altri 230 tordi bottaccio e 70 cesene il 30 maggio e 150 tordi bottaccio il 21 giugno successivo, sempre a Malalbergo, in provincia di Bologna.Tutte compravendite illegali avvenute in orari notturni. —