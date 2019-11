Scopre che è già sposato, lo lascia durante le nozze

PISTOIA. Come da tradizione, si era presentato a casa, vantando un lavoro sicuro e diverse proprietà immobiliari. E l’aveva chiesta in sposa al padre. Tacendo però il fatto che una moglie, in Italia, lui già ce l’aveva, e anche due figli. Solo un anno dopo, durante la festa di matrimonio in Marocco, l’inganno era venuto fuori, e l’accordo era saltato: la cerimonia c’era stata, ma le firme sul contratto no. Lo sposo se l’era praticamente data a gambe, la ragazza era tornata in provincia di Pistoia, al suo lavoro e alla sua vita. Se nonché quell’uomo si era rifatto vivo: telefonate, appostamenti sotto casa e davanti al luogo di lavoro, e alla fine anche minacce per convincerla a tornare con lui. Insomma, era diventato il suo stalker. L’altra mattina, accusato di atti persecutori, il 31enne aspirante bigamo (non scriviamo le generalità per non rendere identificabile la vittima), è comparso davanti al giudice dell’udienza preliminare. Che, accogliendo la richiesta del pm Claudio Curreli, lo ha rinviato a giudizio.

Il fidanzamento





È l’agosto del 2016 quando la giovane marocchina, che da anni vive in provincia di Pistoia con i genitori, torna con loro in patria per le ferie estive. Lì, un giorno, si presenta a casa un uomo, di un paio d’anni più anziano di lei. È venuto per chiederla in moglie. Dice che anche lui vive in Italia, in Veneto, dove ha delle case e un lavoro. Tutte balle. E anche il nome che dà è falso. Fatto sta che l’accordo viene raggiunto: il matrimonio sarà l’agosto dell’anno dopo. Promessa sposa e famigliari tornano in Italia. Il futuro marito le telefona spesso, di frequente la va a trovare. Dice di avere tanti soldi, ma più volte le chiede di pagargli delle ricariche telefoniche, vestiti e altri acquisti. Accampa strane giustificazioni quando le confessa che il suo vero nome è un altro. Ma il fidanzamento va avanti.L’11 agosto 2017, in Marocco, la festa di matrimonio. Avrebbe dovuto pagarla lo sposo, invece tocca alla famiglia della ragazza farlo. Quel giorno stesso, la rivelazione: una parente della sposa dice a tutti che quell’uomo è già sposato e che in Italia ha anche due bambini. Per prendere una seconda moglie avrebbe dovuto avere il consenso firmato dalla prima; oppure sarebbe stato necessario che la futura sposa fosse incinta, come aveva fatto credere al proprio avvocato. Niente di tutto ciò. Il contratto di matrimonio salta, non viene firmato, lo sposo si dilegua.La ragazza torna nel Pistoiese, convinta che quell’uomo non si sarebbe più fatto vedere. Si sbaglia. Lui torna alla carica. Si presenta a casa sua, dice che divorzierà, vuole solo lei. Ma lei gli dice di non farsi più vedere. Invano. Lui continua a cercarla, per mesi, anche quando la ragazza lo informa dice che sposerà un altro. Si apposta anche davanti all’abitazione dove fa la badante, tanto che lei deve trovare un altro lavoro. Alla fine la minaccia: metterà le sue foto sul web o le userà per riti esoterici. È troppo, la ragazza chiede aiuto ai carabinieri. È l’aprile 2018. La denuncia arriva in procura, scatta la misura cautelare del divieto di avvicinamento. L’altra mattina, il rinvio a giudizio. —