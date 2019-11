"Caccia" al capriolo lungo l'autostrada: 16 capi catturati e liberati sulle colline - Video

La "battuta" è durata un'ora e 20 minuti, l''A11 è stata chiusa per tre ore nel tratto tra i caselli di Prato Ovest e Montecatini

PISTOIA. E’ durata un’ora e 20 minuti circa, dalle 7,30 alle 8,50, la battuta per la cattura dei caprioli nell’area di fianco al casello autostradale di Pistoia. Sono 16 i capi catturati e destinati ad essere liberati in località Lagoni, sulle colline a una ventina di chilometri da Pistoia.

L’autostrada A11, che era stata chiusa alle 6 tra i caselli di Prato Ovest e di Montecatini, per consentire in sicurezza le operazioni di cattura, è stata riaperta poco dopo le 9, quindi con ben tre ore di anticipo rispetto all’orario inizialmente annunciato, cioè le 12. Poco prima era stata riaperto anche il Raccordo autostradale di Pistoia, anch’esso chiuso dalle 6 per motivi precauzionali. Limitati, comunque, i disagi subiti dal traffico, tutt’altro che intenso vista anche la mattinata fredda (6 gradi circa) e nebbiosa.

Gli animali sono stati catturati con delle apposite reti che erano state montate già da sabato. Ciascuno è stato bendato e poi collocato in appositi contenitori chiusi. Tutte le operazioni si sono svolte comunque alla presenza di personale dell’Asl e di veterinari. Quindi, dopo le operazioni di apposizione dei bollini identificativi, due camion dell’Asl Toscana Centro e del Comune di Pistoia hanno trasportato i caprioli catturati all’Acquerino, dove sono stati liberati.