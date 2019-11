Abetone, primi fiocchi della stagione e i cannoni sono già pronti - Video

ABETONE. Giovedì mattina i primi fiocchi di neve della stagione hanno imbiancato la parte alta della montagna pistoiese facendosi vedere in Val di Luce, Abetone e alla Doganaccia. . Non si parla di una vera nevicata di alcuni centimetri, ma già il fatto che il 6 novembre i fiocchi abbiano fatto la loro prima comparsa rende fiduciosi gli impiantisti che sperano in una stagione invernale soddisfacente. Anche a fronte della passata che ha avuto le sue difficoltà.

I primi fiocchi sono caduti già nella primissima mattinata di ieri ma intorno alle 13 una lieve nevicata si è fatta nuovamente viva imbiancando anche il paese di Abetone. Gli impiantisti sono fiduciosi e, in certi casi, se fra qualche giorno dovessero verificarsi nevicate più consistenti, e le temperature dovessero calare, anche pronti per aprire alcune piste, grazie anche all'innevamento artificiale. «La nevicata in corso – spiegava, della Val di Luce ieri intorno alle 13 – sta aumentando d'intensità. Da oggi (ieri,) e fino a sabato sono previsti i collaudi stagionali delle nostre quattro seggiovie e quindi da domenica, in caso di nevicate abbondanti o discrete siamo pronti per dare il via alla nostra stagione invernale. Sono pronti per essere messi in moto, in caso di forte abbassamento delle temperature, anche i cannoni posizionati sulle piste Gomito-Celina Seghi, Passo D'Annibale, Sprella, Abetina e Jolly».





Sono già al lavoro, quindi, molti dipendenti che garantiranno aperture degli impianti e che stanno adoperandosi in condizioni ambientali non favorevoli.



Per ricordare anche qualche cenno sulle precedenti prime nevicate sulla montagna pistoiese, basta ricordare che lo scorso anno la prima apparizione della neve risalì al 30 ottobre, dopo giorni di temperature primaverili. Mentre nel 2018 la prima neve la si vide il 7 novembre. Sono giorni quindi classici perché sugli Appennini si veda la prima nevicata. «Ci fa piacere – afferma Rolando Galli, presidente Saf – che siano caduti i primi fiocchi anche ad Abetone, questo ci rende ottimisti. Anche se comunque bisogna precisare che una prima presenza di neve in questo periodo è un fenomeno piuttosto classico. Quello che c'è da sperare è che possa procedere in questa direzioni e ci regali un buon inverno. Stiamo lavorando affinché si possano aprire i primi impianti ma nel nostro caso dovranno passare ancora una decina di giorni».



Col sorriso sulle labbra si sono svegliati anche alla Doganaccia, la stazione sciistica gestita dalla famiglia Ceccarelli. Prima spolverata di neve alla quota di 1.600 metri. Anche alla Doganaccia, che nei giorni scorsi ha partecipato a Skipass, la fiera annuale del turismo e degli sport invernali all’interno dello stand della Toscana, ci si prepara dunque alla partenza della stagione. Pronti a entrare in azione, appena le precipitazioni naturali e le temperature lo consentiranno, ci sono 40 cannoni per l’innevamento artificiale.



Nessuno degli impiantisti si pronuncia in merito alle previsioni meteo, ma sembra che nei prossimi giorni la neve possa fare una nuova comparsa.