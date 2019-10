Aggressione sul bus: coppia in carcere

PISTOIA. Si è voltato di scatto senza dire una parola e ha iniziato a colpirla con schiaffi e pugni, e anche con calci, al volto e al corpo. Per il solo fatto che quella donna aveva osato riprenderlo per essere passato davanti a tutti a suon di spintoni, per accaparrarsi un posto a sedere sull’autobus. E a dargli manforte è arrivata subito la compagna, anche a lei a suon di calci. Davanti agli altri passeggeri impauriti, soprattutto ragazzi appena usciti da scuola.. Erano da poco passate le due di martedì pomeriggio in piazza della stazione, a Pistoia. Pochi minuti, e i due aggressori, fuggiti quando sono intervenuti autista e controllore del Copit, sono stati bloccati dai poliziotti della Squadra volante poco lontano, in via Frosini. Su disposizione della procura, adesso si trovano in carcere: Davide Sardi, 28 anni, residente a Quarrata, in quello di Pistoia; la compagna Sarah Piccione, anche lei 28enne, a Sollicciano. Per entrambi le accuse sono lesioni aggravate, violenza privata, interruzione di pubblico servizio e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.



La vittima della loro esplosione di violenza, una 52enne quarratina, è stata medicata al pronto soccorso e dimessa con una prognosi di 7 giorni per un trauma cranico-facciale e una contusione all’occhio sinistro.



«I poliziotti delle Volanti sono intervenuti tempestivamente e con estrema professionalità in una situazione estremamente delicata che poteva avere gravi conseguenze vista la presenza di tante persone sull’autobus – ha sottolineato il commissario capo– E anche il procuratoreha avuto una particolare sensibilità di fronte a questo grave episodio, disponendo l’arresto in carcere dopo aver esaminato il dettagliato rapporto degli operatori».L’autobus su cui è avvenuta l’aggressione era quello della linea 51 diretto a Quarrata, in partenza da piazza Dante Alighieri. Come detto, la vittima era in fila per salire a bordo quando il Sardi si è fatto largo per passare davanti a tutti. A difenderla dalle botte della coppia, sono intervenuti, minacciato a loro volta, prima l’autista e poi un controllore. Che quando i due giovani sono fuggiti li ha seguiti, indicando poi ai poliziotti la direzione. Imboccata via Frosini, alla vista della Volante si sono infilati in un vialetto che sbuca in via Vittorio Veneto, ma sono stati bloccati dopo pochi metri. Oltre alle testimonianze degli altri passeggeri, ad accusarli anche un video girato sull’autobus che ha immortalato le ultime fasi dell’aggressione. —BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.