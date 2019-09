Cinquecento figuranti per un tuffo nel Medioevo

PISTOIA. Il Festival dei Luoghi Medievali, evento dedicato ai comuni a forte identità storica e rievocativa, ideato e coordinato dalla Associazione culturale MusiKè, torna, per la sua seconda edizione, a Pistoia ,nei giorni di sabato 28 e domenica 29 settembre. . Nella due giorni “medievale”, oltre al tradizionale corteggio storico per le vie cittadine con quasi cinquecento figuranti, si incontreranno sindaci e delegazioni, provenienti da nove regioni italiane, legati dalla forte identità storica del loro territorio e dalla crescente volontà di creare una rete, un “brand” per promuovere in sinergia il patrimonio artistico, monumentale e rievocativo delle rispettive città, intercettando nuovi flussi turistici.



Parteciperanno, alla manifestazione, tra gli altri, oltre ai comuni limitrofi di Pescia e Serravalle Pistoiese, il blasonato borgo di San Gimignano, e le città di Viterbo, Montefiascone, Gubbio, Sutri, Civita di Bagnoregio, Trento, Gradara.



La cerimonia inaugurale, che si svolgerà nella giornata di sabato 28 nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale, vedrà la presenza di Elena Raco, della direzione marketing di Enit e del presidente di Toscana Promozione, Francesco Palumbo. Seguirà poi, un incontro sulla condivisione di un progetto di rete dei Comuni medievali.«Le città medievali - ha detto nella conferenza stampa di presentazione, tenutasi in Palazzo Comunale, l’assessore al turismo e alle tradizioni popolari,- rappresentano una nicchia turistica con potenzialità ancora inespresse, con tutte le carte in regola per evolversi». «L’obiettivo - ha continuato l’assessore comunale - è creare una rete ed un calendario di eventi dal quale il turista possa individuare l’evento culturale che si adatta alle proprie esigenze, diventando meta di una esperienza diversa, unica. La presenza di Enit, e Toscana Promozione, ha concluso, ci dà forza nel portare avanti questo progetto».assessore al comune di Pescia, ha parlato del valore aggiunto di questo tipo di eventi e della particolarità di offrire un prodotto turistico legato ad un filo conduttore, quello medievale e all’insegna di una vacanza slow.«Pistoia, per due giorni, capitale del medioevo è una vetrina eccellente» ha sottolineatodi Musikè.«Il festival coglie - ha continuato, un duplice obiettivo: Il primo è quello di natura istituzionale, con la rievocazione storica ed il confronto con altre realtà, il secondo è quello del prodotto turistico, nettamente distintivo rispetto a quello che c’è oggi sul mercato».presidente Irsa, ha infine illustrato il programma del corteggio storico, previsto per domenica dalle ore 11 alla presenza del Comitato cittadino, dei Rioni, della Compagnia dell’orso, dei gruppi storici locali, che si schiererà in piazza Duomo per un suggestivo spettacolo di tamburi e bandiere.La rievocazione toccherà anche la Fortezza Santa Barbara dove saranno organizzate visite guidate in costume storico, esibizioni e giochi per bambini.