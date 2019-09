Droga e banconote false, arrestato un ventinovenne

PISTOIA. La Polizia di Stato di Pistoia, a seguito di attività investigativa d’iniziativa realizzata da personale della Squadra Mobile nella zona di via Campi con servizi di appostamento e pedinamento, ha arrestato in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino tunisino di 29 anni, A.A. qeuste le sue iniziali, residente a Pistoia. Il giovane veniva trovato in possesso di 9 involucri di cellophane bianco termosaldati, contenenti all’interno cocaina per un peso complessivo di circa 5 grammi, 2 grammi di “hashish”; 900 euro in banconote false, 1.300 euro ritenuti proventi dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione, una zolletta di sostanza pressata di colore bianco, per un peso lordo di 7 grammi, risultata essere sostanza da taglio e un rotolo in cellophane di colore chiaro, utilizzato verosimilmente per il confezionamento dello stupefacente. Su disposizione del pubblico ministero di turno, Linda Gambassi, l’arrestato, che risultava avere precedenti specifici e non essere in regola con le norme sul soggiorno, è stato rinchiuso nella Circondariale di Pistoia.