Torna la Biciclettata della Salute: Carnevale sui pedali e tanta solidarietà

PISTOIA. Ormai tutto è pronto per la quattordicesima edizione della “Biciclettata della Salute”, in programma domenica. Un vero e proprio carnevale sui pedali, appuntamento imperdibile per concludere a base di solidarietà e divertimento le iniziative dell’estate pistoiese. Nato quasi per scherzo, per celebrare la goliardia e lo spirito di personaggi mitici del tifo baskettaro, come Giorgio Belluomini (Cofax, appunto) o Mario “Marione” Menicacci.. A tirare le fila dell’evento la società sportiva “Silvano Fedi”, alla testa del comitato organizzatore di cui fanno parte il gruppo “Quelli del Cofax” 1984, il Gruppo per la Biciclettata ed il Gruppo Motociclisti Pistoiesi-Scorte Tecniche, con la collaborazione dell’ Uisp-Comitato Territoriale di Pistoia.



Il patrocinio sarà della Regione Toscana, della Provincia, del Comune di Pistoia e della delegazione Coni di Pistoia.



Le iscrizioni (ad offerta libera) saranno effettuate presso il Campo scuola di via dello Stadio durante tutta la giornata di sabato 7 (orario ore 10-20) ed anche domenica mattina in piazza Oplà dalle 8,30 alle 9,30.Ai primi 1.500 iscritti sarà offerta la t shirt ricordo dell’evento (consigliabile, allo scopo, iscriversi il sabato per non rimanerne sprovvisti), mentre a tutti gli iscritti la Conad offrirà un buono acquisto da 5 euro.La partenza (ore 10) e l’arrivo (ore 11,45 circa) rimarranno presso il parcheggio dello stadio (impropriamente chiamato “Piazza Oplà”), mentre il percorso resterà quasi invariato, con il consueto “riordino” in piazza del Duomo.L’organizzazione dell’evento (per il terzo anno consecutivo valevole come “Campionato Italiano Maschere in Bicicletta) ha stabilito di devolvere totalmente (come sempre) il ricavato a due associazioni che operano sul territorio di Pistoia. Quest’anno le prescelte sono la Fondazione Maic (partner storico di tutte le edizioni) e la Fondazione Radiologia Oncologica, con sede ad Agliana e Pistoia.Verranno premiate per il Campionato Italiano le prime tre maschere più stravaganti e belle (decretate da una giuria esterna) di ciascuna delle seguenti 4 categorie: carri d’ingegno (terzo trofeo Quelli del Cofax); Maschere di gruppo (12° Memorial Giorgio Belluomini (Cofax); Maschere Singole (12° Memorial Mario Menicacci (Marione); Maschere Under 14 (1° Trofeo Silvano Fedi).Verranno inoltre assegnati due riconoscimenti speciali (non cumulabili ad altri premi): uno alla miglior maschera sportiva ( 8° premio Pistoiasport.com) e uno alla miglior maschera musicale (5° premio Reportpistoia.com).Le maschere vincitrici saranno annunciate alla fine della “pedalata” (alle 12,30 circa) e la premiazione avverrà martedì 10 settembre dalle 20 in diretta televisiva presso gli studi di Tvl, via Monteleonese , Barile .In ricordo diverranno sorteggiati, infine, premi offerti dal presidente del comitato organizzatore e dell’Ascd Silvano Fedi, avvocato. Il ristoro finale sarà dedicato all’amico(“Saurino”) e sarà allestito dai volontari della Silvano Fedi.Sabato dalle 16, in anteprima alla Biciclettata, si svolgerà una Gimkana ciclistica aperta a tutti i bambini (iscrizione gratuita) che assegna l’ “8° Memorial Ignazio Bianchi.Confermata anche la “Lotteria della Biciclettata” (il cui ricavato andrà interamente al progetto didattico sicurezza “ La Scuola Sicura si...cura di te” della scuola materna Sant’Angelo Bottegone).Pistoia è già pronta a divertirsi e fare solidarietà. Si punta ad aumentare la cifra totale già devoluta (siamo già ad oltre 83mila euro). —