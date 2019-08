Vent’anni di precariato e tre lauree: la gioia di Luigi

Il giorno delle nomine: è finita in via Mabellini a Pistoia per una cinquantina di docenti delle scuole primarie e dell’infanzia la lunga attesa per una cattedra di ruolo

PISTOIA. Qualcuno sta aspettando da quattro giorni, dopo che le nomine a ruolo per elementari e scuola dell’infanzia, prevista per il 23 agosto, è stata rimandata. Ma per molti di coloro che cercano riparo dal sole sotto i grandi alberi davanti all’Ufficio scolastico provinciale, l’attesa per un posto di ruolo dietro ad una cattedra dura da molto di più. Si capisce aspettando insieme a loro la sospirata “ chiamata”. Sono i 35 posti da assegnare per la primaria, 18 quelli per le scuole dell’infanzia. Ma per entrambe le graduatorie sono 10 in più i convocati pronti a subentrare in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei selezionati.

È il caso di Lara, che aspetta, un po’ in disparte, insieme al suo piccolo Giovanni, in carrozzina cullato dalla nonna. Un quadretto familiare non isolato: quando alle 14,25 il primo gruppo viene chiamato al terzo piano dell’edificio di via Mabellini, nei corridoi corrono i bambini delle aspiranti docenti di ruolo, sorvegliati dai mariti. E si sventolano con grossi ventagli gli accompagnatori di maestre e maestri solitamente reduci da storie decennali di ordinario precariato e ora vicini al grande passo. Sperando di festeggiare. Maria Teresa Anatriello è tra le prime ad uscire raggiante, tra gli applausi dei colleghi, proprio come dopo l’arrivo in volata nei 100 metri. Ma la corsa verso il posto fisso per molti di loro è stata ben più lunga. «Ho 45 anni e sono molto emozionata – dice – anche perché so di essere tra le più fortunate: io vengo da Napoli ma lavoro già in Valdinievole da qualche anno, eppure c’è chi aspetta il ruolo da molto di più».





Sembra impossibile parlare di “fortuna”, ma le sue parole incorniciano alla perfezione le difficoltà del mondo del lavoro in Italia. «Se sono contento? – ci dice– Dopo vent’anni di precariato sono contentissimo. È una grande emozione. Finalmente si apre il cassetto dei sogni, finalmente posso cambiare la macchina». Altra cartolina di un paese in cui avere il “posto fisso”, anche dopo tre lauree come nel caso di Luigi (Teologia, Scienze della formazione e Storia e filosofia), è difficile come scalare la Marmolada a mani nude. Perdersi nel labirinto del precariato, a cui rimane condannata gran parte del corpo docente della scuola italiana, è facilissimo. Ci sono le Gae (graduatorie a esaurimento), ci sono le fasce, c’è chi ha superato i concorsi ma non si fida dopo ciò che è successo in Veneto: la stabilizzazione dei docenti diplomati senza laurea è incappata nella sentenza del consiglio di Stato.E poi c’è la vita reale: che vede, 46 anni, di cui 23 passati ad educare con passione i bambini della scuola dell’infanzia, fare le valigie, farsi 665 chilometri e trasferirsi da Palinuro in Toscana. Salutando la famiglia e quel mare incantato in cui le Sirene stregarono Ulisse, per il posto fisso in una città mai vista prima. «Ho sempre lavorato con contratti brevi nella scuola dell’infanzia – ci dice – Lavoro dal ‘96 e spero davvero di entrare. Per questo sono disposta a trasferirmi in Toscana, finora c’ero venuta in vacanza».L’eccezione che conferma la regola, fortunatamente c’è.è giovanissima e corre ad abbracciare la mamma, dopo la nomina a ruolo nella primaria come insegnante di sostegno. «Ho scelto il sostegno perché per me è la cosa più bella – dice – me la sono cavata con pochi anni di precariato». Ha la laurea e due master ma, in effetti, si può amaramente dire che se l’è cavata. —