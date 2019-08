Quella tomba romana scoperta per caso dopo duemila anni e tornata nell’oblio

CASTEL DI CIREGLIO. Il bosco ha cancellato ogni traccia. La natura ha preso il sopravvento sulla cultura. Siamo a Castel di Cireglio, per la precisione a Mumigliana. Qui, 95 anni fa, fu scoperta una tomba di epoca romana. Ci accompagna Maurizio Ferrari, presidente dell’associazione “Amo la montagna”, latinista raffinato, ritiratosi ad allevare capre. Ne ha una quarantina. Pascolano liberamente lungo i pendii della zona vicina al ritrovamento. «Della tomba in paese si è sempre parlato, con la curiosità di chi non l’ha mai vista e vorrebbe invece conoscerla».



Una delle testimoni più prossime al fatto è Maria Grazia Manzoni Petrocchi, con una lunga carriera di insegnante elementare. Fu rinvenuta infatti nel campo del fratello del suo nonno, a Pian di Paolone. Tutto ha inizio con il ritorno, nel 1922, dal Brasile in Italia, di Luigi Petrocchi, che nel paese sudamericano è stato console dello Stato di Santo Spirito. A Castel di Cireglio, Petrocchi decide di impiantare un’azienda agricola, soprattutto con frutteti. Costruisce una casa, una stalla moderna e altri annessi rustici. Il complesso prende il nome di Piranga, un comune brasiliano in collina come Castel di Cireglio: «La gente del paese – ricorda Maria Grazia – diceva si va alle Piranga”.

Il monumento a Policarpo Petrocchi a Castel di Cireglio

E durante questi lavori che in un campo si rinviene la tomba. Secondo le ricostruzioni ascoltate in famiglia, per Maria Grazia ad apparire inizialmente fu qualcosa in ferro. Si inizia così a scavare, e a circa un metro di profondità si incontra una tomba formata da quattro pietre lavorate: a “cassetta litica”, la chiamano gli archeologi. Contiene un’urna cineraria, che si riferisce a un uomo appartenente alla tradizione culturale ligure, ormai del tutto romanizzata. Gli archeologi la fanno risalire alla fine del I secolo a.C. A corredo della tomba, un’olla in ceramica comune, una fibula e un anello in bronzo, un’ascia in ferro e alcune monete in argento e in bronzo.Per, archeologa che ha studiato la montagna pistoiese, l’ascia, come quelle trovate in altre tombe a San Marcello e Serra, confermerebbe la vocazione agro-forestale degli insediamenti nelle aree più interne: «Le scuri, che compaiono raramente nei corredi funerari della Liguria propria, non sono parte dell’armamentario ma sembrano piuttosto da riferire all’attività di taglio del bosco, nella quale i Liguri eccellevano».

L'antica chiesa di Castel di Cireglio



La scoperta di Pian di Paolone non è unica. Due anni prima, durante lo scavo per la fondazione del monumento ai caduti nella piazza di fronte alla chiesa di San Pancrazio, si sono trovati altri resti databili al tardo periodo imperiale, entro il IV secolo d.C.



Dopo lo scavo della tomba di Pian di Paolone tutto viene portato a Pistoia, a disposizione della soprintendenza alle opere di antichità e d’arte. Andati via gli archeologi e i carabinieri, nel campo si continua a coltivare patate e in estate ad allestire il campeggio dei ragazzi dell’Istituto Conversini. Fino a quando, con l’arrivo della linea gotica, tutti i fabbricati del Piranga vengono distrutti. Nulla viene ricostruito, e il bosco finisce per inghiottire anche la memoria della tomba.



Quasi tutti i materiali del corredo della tomba non risultano dispersi, a differenza di quelli del 1922 rinvenuti nella piazza della chiesa. Maurizio Ferrari spera che possano essere esposti al pubblico. Lo meriterebbe, in primo luogo, il paese, che ne ha conservato la memoria fino ad oggi. L’associazione “Amo la montagna” sarebbe disposta a dare il suo contributo, nel quadro di un protocollo con la Soprintendenza e gli altri enti pubblici. Ferrari pensa a un itinerario di piccoli punti espositivi in grado di raccontare la storia della montagna. A partire da quei liguri, romanizzati, abili con l’ascia a lavorare la legna. —