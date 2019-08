In viale Antonelli decine di toppe a rischio Publiacqua lo riasfalterà a proprie spese

PISTOIA. Decine di lunghe toppe, che attraversano orizzontalmente l’intera carreggiata, come le traversine di una linea ferroviaria. E che al passaggio delle auto provocano lo stesso rumore e gli stessi sobbalzi di un treno che corre sui binari. Fatto sta che è così che è ridotto viale Antonelli dopo la fine dei lavori per la completa sostituzione della tubazione dell’acquedotto e il rifacimento di tutti gli allacci che portano verso i contatori della abitazioni. Una situazione insostenibile, secondo il Comune, soprattutto di fronte alla matematica certezza che, quelle toppe, ben presto, con l’arrivo delle piogge e il passaggio di migliaia di veicoli più o meno pesanti ogni giorno, si trasformeranno in buche. Ed è per questo che ha sollevato il problema con chi ha eseguito i lavori, Publiacqua, ottenendo l’impegno per la soluzione del problema: l’azienda provvederà a rifare completamente l’asfalto dell’intera strada a proprie spese.. L’unica richiesta che Publiacqua ha fatto – nel concordare con le contestazioni sollevate dall’amministrazione comunale sulla bontà dei rattoppi – è stata quella di poter rinviare i lavori a primavera, a marzo-aprile, per consentire al terreno con cui sono stati ricoperti gli scavi di assestarsi, per evitare che il nuovo asfalto si ritrovi subito pieno di avvallamenti e crepe.



«Publiacqua ha preso con noi l’impegno di riasfaltare completamente viale Antonelli – conferma l’assessore ai Lavori pubblici Alessio Bartolomei – in quanto il numero degli interventi che sono stati fatti lungo la strada non sono assolutamente compatibili con il tipo di ripristino che l’azienda ha eseguito, non certo conforme alle procedure previste, ributtando dentro la terra di scavo e coprendo tutto con delle toppe. L’azienda ha messo che abbiamo ragione, ma ci ha chiesto di far passare l’inverno, affinché con la pioggia e con le differenti temperature il terreno si possa assestare prima di procedere alla riasfaltatura».



È stato proprio in occasione con i lavori per l’acquedotto che in viale Antonelli è stato introdotto il senso unico “sperimentale”. Che di provvisorio, ormai, sembra che avrà ben poco: l’intenzione dell’amministrazione comunale, è infatti quella di renderlo definitivo, soprattutto per gli ottimi risultati dati, a livello di eliminazione delle code, dalla realizzazione piccola rotatoria realizzata all’incrocio con via Sestini in sostituzione del semaforo.«L’esperimento estivo è andato benissimo – spiega l’assessore Bartolomei – e vedremo come andrà la sperimentazione invernale, con la riapertura delle scuole. Ma siamo ottimisti: all’incrocio con via Sestini non ci sono più le code e il traffico scorre fluido verso nord. Ci sono un po’ di problemi per chi viene da Candeglia e dalla Valle delle Buri, che però penso potranno essere risolti con i prossimi provvedimenti allo studio: la previsione di nuovi sensi unici in via dell’Amicizia e via di Bigiano in modo da dare la possibilità a chi scende di andare anche verso sinistra, verso ovest».