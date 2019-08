Chiti, il pistoiese che ha fatto scoprire ai bavaresi la schiacciata del Granducato

MONACO DI BAVIERA. Se sul menu di un locale leggeste “schiacciata con arista, salsa tonnata, pomodori freschi e capperi”, oppure “schiacciata con prosciutto crudo toscano, pecorino toscano dop, pomodori freschi e paté di olive”, non vi emozionerete poi troppo. D’altronde questo tipo di proposte dalle nostre parti sono assolutamente normali. Eppure, varcati i confini dell’Italia, possono risultare addirittura rivoluzionarie. . Lo sa bene Massimo Chiti, 41 anni, pistoiese doc, che con le sue schiacciate toscane sta sparigliando le carte della scena gastronomica della ricca Monaco di Baviera. Una vera e propria rivoluzione nel gusto dei tedeschi del Sud che adorano i sapori del nostro Paese, ma che il più delle volte, a casa loro, si trovano davanti a proposte che con la tipicità toscana non hanno nulla a che fare.

«Io mi sono sempre rifiutato di scendere a compromessi con il gusto tedesco, e la scelta è stata premiante», racconta Chiti nel suo locale “Rustikeria –Bottega toscana”, situato nel cuore del quartiere di Monaco di Baviera in cui pulsa la vita notturna, a due passi da quella che è stata l’abitazione di Freddie Mercury.



Chiti se ne è andato da Pistoia nel 2013, lasciando anche un buon posto di lavoro alla Rustici, settore ferroviario, che aveva da tredici anni.A fargli venire la voglia di partire, lasciando le certezze che aveva è stato l’amore, quello per, poi diventata sua moglie, monacense conosciuta nel 2012 all’Oktoberfest, la grande kermesse della birra che Chiti frequentava da tanti anni.

«Nel luglio 2013 mi sono trasferito a Monaco – racconta –, il primo lavoro è stato in un negozio di specialità alimentari italiane, poi ho deciso di fare il grande salto e di cominciare a fare qualcosa per conto mio. Lo street food è sempre stato una mia passione, così ho iniziato con una “coffee-bike”, una bicicletta attrezzata per servire caffè, posizionata in un punto strategico per acchiappare i clienti che al mattino si affrettavano per raggiungere il posto di lavoro».



Gli affari gli sono andati molto bene, così nel 2018 Chiti e la moglie – che nel frattempo aveva lasciato un posto di lavoro sicuro nell’editoria – hanno potuto coronare il loro sogno di aprire un locale che potesse portare a Monaco i sapori toscani più autentici. Quelli veri, non quelli corrotti, offerti in tanti locali simil-toscani.



Con l’apertura della Rustikeria, locale per merende e aperitivi, è iniziata la rivoluzione del gusto a Monaco.



«Il difficile è stato fare capire ai clienti tedeschi che cosa è la schiacciata: non l’avevano mai “vista” a casa loro. Sono riuscito a far cogliere la differenza tra la schiacciata e un normale panino da farcire. È stato impegnativo anche far capire la differenza tra un buon salume e un salume appena appena normale e la differenza tra i vari pecorini. Ora i clienti vengono da me perché hanno capito la nostra qualità e la meraviglia dei veri sapori toscani».



La Rustikeria è diventata un caso di successo, ne hanno parlato i giornali locali. Il passaparola e i social hanno fatto il resto.



Ora trovare un posto ai suoi tavolini per un tagliere accompagnato da un bicchiere di vino toscano, o per addentare una “pistoiese”, o una “livornese” o un’altra delle schiacciate farcite create da Chiti, dedicate alle città toscane, spesso richiede una prenotazione con largo anticipo. –



