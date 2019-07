Slitta a ottobre il via ai lavori per la Tangenziale Est

PISTOIA. Si allungano i tempi per i lavori alla Tangenziale est, chiusa ormai dal dicembre scorso in direzione nord. Il punto dolente è il tratto che va dalla rotonda di via Toscana (esclusa) fino al ponte su via Fermi, per un totale di circa 500 metri. I guard rail sono vecchi e considerati insicuri: quindi vanno eliminati e sostituiti con altri, più moderni ed efficaci. Il problema – da chiarirsi – non riguarda il tratto del ponte vero e proprio su via Fermi ma il tratto precedente nonché le rampe di uscita verso l’area Pallavicini e di entrata (dalla stessa area Pallavicini).. Inizialmente l’intervento di rifacimento delle protezioni di sicurezza sarebbe dovuto iniziare a maggio, poi però i passaggi tecnici della gara e la scelta del tecnico esterno per progettare l’intervento hanno allungato i tempi. E il nuovo cronoprogramma approvato dall’amministrazione provinciale fissa l’inizio dei lavori a dopo l’estate, addirittura a ottobre. La conclusione dei lavori, invece, è al momento fissata per il mese di dicembre.



Insomma, se tutto va come previsto, la corsia diretta a nord della tangenziale est cittadina (o strada provinciale 47, che dir si voglia) rimarrà chiusa per un anno intero.



Non si tratta di una emergenza, visto che la zona del centro commerciale Panorama è raggiungibile da via Toscana anche con percorsi alternativi, anche se molto più lunghi. Ma certo per gli automobilisti pistoiesi il problema è rilevante, soprattutto per il lunghissimo tempo che si sta rendendo necessario per mettere tutto a posto.L’appalto aperto dalla Provincia ha un valore complessivo di 361.000 euro circa e non riguarda soltanto la strada provinciale 47. Con la stessa gara, la Provincia ha intenzione di sistemare i guard rail anche sulla strada provinciale 6 Quarrata-Ponte alla Trave nel tratto (un chilometro) compreso tra il ponte sull’autostrada A11(escluso) e il ponte sul torrente Brana (compreso); e sulla strada provinciale 9 Montalbano, tra la rotatoria all’incrocio con la Sp 19 e il ponticello dopo l’intersezione con la via comunale di Pontassio, per un totale di 750 metri. L’intervento complessivo, quindi, comprende 2 chilometri e 250 metri di guard rail da sostituire.Tornando alla Tangenziale est, va anche detto che questo tratto stradale ha vissuto negli ultimi mesi un periodo particolarmente difficile. La strada, percorsa ogni giorno da migliaia di veicoli, soprattutto in direzione sud-nord, è stata oggetto di diversi lavori per oltre due mesi, tra aprile e giungo del 2018, a causa del rifacimento dei giunti di dilatazione del viadotto che scavalca la ferrovia, la Brana e via Fermi. Lavori che, suddivisi in due fasi – una che ha riguardato la corsia Est della strada, l’altra la corsia Ovest – avevano già comportato diversi problemi di traffico.Quando l’intervento era ormai concluso e il manto d’i asfalto appena rifatto per diversi tratti della Tangenziale, è emerso il problema della sicurezza dei guard rail. Insomma, una strada senza pace.