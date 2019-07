Pistoia diventa capitale italiana del panettone

Sabato 13 luglio le selezioni per la Coppa del Mondo: appuntamento da Gustar in Sant’Agostino diretto da Gastone Pegoraro. In gara quarantaquattro maestri di pasticceria

PISTOIA. Quarantotto ore di lavorazione, fermentazione naturale a doppio impasto, un chilo esatto di peso, un bel colore ambrato, uvetta e canditi, sofficità e fragranza quanto basta.

Domani, 13 luglio, Pistoia sarà la capitale italiana del panettone tradizionale, ospitando per l'intera giornata le selezioni italiane per la Coppa del Mondo del Panettone, evento di alta pasticceria la cui finalissima si svolgerà a Lugano, nel Canton Ticino della Svizzera italiana, dall’8 al 10 novembre 2019, e vedrà cimentarsi con lieviti e farine i migliori pasticceri e panificatori a livello internazionale.

A ospitare il dolcissimo evento delle selezioni italiane è Gustar, il Centro di formazione delle arti bianche con sede a Sant'Agostino, diretto dal pasticcere Gastone Pegoraro, storico titolare della pasticceria La Padovana di via Puccinelli che per venti anni, dal '59 al '79, ha addolcito le giornate di tantissimi pistoiesi. Insieme a lui, i due figli Massimo e Francesco e il nipote Andrea.

In gara a Pistoia ci saranno quarantaquattro panettoni, preparati da altrettanti maestri della pasticceria, provenienti da tutta Italia. A osservarli, degustarli e calibrarne gli equilibri di gusto, colore e sofficità ci sarà una giuria internazionale di altissimo livello, chiamata a selezionare solo i migliori sette panettoni tradizionali del tipo milanese che avranno l'onore di rappresentare il nostro Paese alla finale mondiale nel Canton Ticino.

«Per noi è un onore e un grande piacere ospitare questo prestigioso evento di alta pasticceria nella nostra scuola per fornai e pasticceri, dove tanti giovani vengono a imparare questo mestiere. Siamo davvero contenti che i promotori del Campionato mondiale del panettone ci abbiano scelto per l'evento», commenta Gastone Pegoraro, originario del Veneto ma pistoiese d'adozione, ormai da una vita.

«Gli oltre quaranta panettoni in gara saranno analizzati da una giuria di massimi esperti – prosegue il pasticcere, che la passione per gli impasti e le farine continua a coltivarla ogni giorno e l'ha trasmessa all'intera famiglia – Poi i migliori pasticceri voleranno in Svizzera per giocarsi la finale, e naturalmente speriamo che ad avere la meglio alla fine sia uno di quelli selezionati qui da noi».

L'ex titolare della Padovana nella sua azienda Dmp di Sant'Agostino, oltre a ospitare la scuola di panificazione Gustar, accoglie anche una delle sedi italiane del Richemont Club, tra le più autorevoli e importanti associazioni a livello internazionale che si occupano di pasticceria.

La passione per il mondo della panificazione si tramanda di generazione in generazione nella famiglia Pegoraro.

Tutto è cominciato con Gastone che ha iniziato a fare il pasticcere quando era ancora un ragazzino, e che oggi continua a impastare. Nel '59 il trasferimento a Pistoia e l'apertura della Padovana. Oltre venti anni fa la famiglia aprì anche la "Scuola del Mulino" e poi il Centro di formazione delle arti bianche.