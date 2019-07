Amianto: le pratiche si sono arenate a Roma, i parlamentari lanciano un appello al governo

PISTOIA. Un tavolo istituzionale a Roma col governo e i vertici nazionali dell'Inps per sbloccare la situazione legata al riconoscimento dell'esposizione all'amianto per i lavoratori ex Breda. È la richiesta avanzata dai parlamentari pistoiesi Patrizio La Pietra (senatore di Fratelli d'Italia), Caterina Bini (senatrice del Pd), Manuel Vescovi (senatore della Lega), Barbara Masini (senatrice di Forza Italia) e Maurizio Carrara (deputato di Forza Italia), che, indipendentemente dall'appartenenza politica, si stanno muovendo insieme per la stessa causa.

«Crediamo che sia necessario parlare col governo – spiega il senatore Patrizio La Pietra – Per questo abbiamo chiesto di incontrare il sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali Claudio Durigon (Lega, nda) e l'Inps. È questa l'unica via per cercare di procedere nel percorso legato al riconoscimento. La situazione si può muovere se c'è la possibilità di sbloccarla dal punto di vista politico».

Dopo aver chiesto il tavolo, i parlamentari pistoiesi attendono di sapere quando potrà essere convocato. Molti casi sono rimasti fermi all'Inps e l'idea è quella di sollecitare un'azione da parte del governo nazionale.

«Alcuni iter – chiarisce La Pietra - si sono arenati all'Inps perché le domande inoltrate da tutta l'Italia sono migliaia e la procedura impone il monitoraggio di tutte le richieste e delle relative certificazioni per l'esposizione all'amianto. Ci sono, infatti, aziende nel panorama nazionale, tra quelle coinvolte, che negli anni hanno chiuso o che sono passate di proprietà. Così il percorso di certificazione si è bloccato a livello nazionale, fermando anche l'iter dei casi che riguardano Pistoia e per i quali è già stata fornita tutta la documentazione richiesta. E l'Inps non è in grado di procedere».

Nelle scorse settimane i parlamentari di Pistoia hanno incontrato i rappresentanti provinciali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl per affrontare sia il problema dei dipendenti ex Breda “bloccati” dall'Inps, che la questione relativa ai lavoratori dell'indotto e dei pensionati che sono stati esclusi dai benefici della "legge amianto".

«Ci stiamo attivando – prosegue il senatore La Pietra – in cerca di soluzioni anche per le situazioni che riguardano i lavoratori dell'indotto, che sono stati nello stabilimento ex Breda di Pistoia. Abbiamo capito che per sbloccare la situazione è necessario un input di tipo politico. Come parlamentari pistoiesi stiamo lavorando per far riconoscere al nostro territorio quello che gli spetta. Quando ci troviamo di fronte a questioni come questa non facciamo distinzioni di bandierina politica o di partito, ma ci attiviamo».